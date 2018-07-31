كل ما تريد معرفته عن نظام الامتحانات في نظام التعليم الجديد

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن العام المقبل 2019 ، سوف يكون عاما للتعليم ، حيث يشهد كذلك استمرار تطبيق منظومة التعليم الجديدة ، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الطلاب وبالعملية التعليمية كافة ، فضلا عن تغيير نظام الامتحانات.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، تفاصيل عن نظام الامتحانات في النظام العلمي الجديد ، الذي يهدف إلى تحسين تحصيل الطلاب ، وإعادة عملية التعلم إلى الفصل الدراسي داخل المدرسة ، عن طريق إعادة الطلاب إلى المدرسة.

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1. يهدف نظام الامتحانات الجديد ، إلى تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية ، فضلا عن إزالة الرهبة الموجودة لدى الطلاب من فكرة الامتحان ، والقضاء على فكرة امتحان الفرصة الواحدة في مرحلة الثانوية العامة ، حيث يعتمد الطلاب على التركيز على التعلم والتحصيل العلمي ، بدلا من التركيز على تحصيل الدرجات.

2. يعتمد تغيير نظام الامتحانات ، على نظام حساب متوسط درجات امتحانات جديدة ، على المستوى الوطني ، تطبق خلال الأعوام الثلاثة للمرحلة الثانوية ، المعروفة بالامتحانات التراكمية.

3. يشهد نظام الامتحانات ، تعديلات جوهرية في الشكل والمضمون ، تهدف إلى تشجيع مهارات التفكير عند الطالب ، وتحسين تقييم المنقطعين عن الدراسة بعد التعليم الثانوي. إضافة إلى تزويدهم بالمهارات والسلوكيات اللازمة ، للتوظيف في المستقبل ، والقبول على المستوى الجامعي.

4. نظام الامتحانات الجديد ، يعزز ثقة المواطنين في الامتحانات ، كما يحد من ظاهرة الغش ، وغيرها من أشكال المخالفات التي تحدث عادة في الامتحانات.

5. يقلل نظام الامتحانات الجديد ، معدلات تغيب الطلاب والمعلمين ، المرتبطة بانتشار الدروس الخصوصية ، ما يؤدي بدوره ، إلى تخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور.

6. يتضمن نظام الامتحانات الجديد ، أن يؤدي الطالب في الثانوية العامة ، 12 اختبارا على مدار السنوات الثلاثة للثانوية العامة ، وتُعد مجموعة من الاختبارات الجديدة ، تُجرى على مرتين في السنة ، للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي.

7. نظام الامتحانات الجديد ، يتضمن تجميع النتائج في نظام حساب المتوسط التراكمي للطلاب GPA ، الذي يحدد تخرج الطالب من المرحلة الثانوية.

8. شكل الاختبارات في نظام التعليم الجديد ، يتضمن الاختيار من إجابات متعددة ، فضلا عن زيادة كفاءات التقييم لدى المركز القومي للامتحانات والتقييم التربوي.

9. تشمل الامتحانات في نظام الامتحانات الجديد ، كتابة إجابات قصيرة وطويلة ، المعروفة بالأسئلة المقالية ، بما في ذلك المشروعات وطلاقة اللغة الشفهية.

10. يتولى المركز القومي للامتحانات ، بالتنسيق مع شركة دولية ، وضع آليات للتقييم في المدرسة ، مع تسهيل وضع الدرجات في نظام الامتحانات الجديد ، أو تسجيلها لبعض عناصر الامتحانات الجديدة المقترحة.

11. يضم نظام الامتحانات الجديد ، 6 امتحانات لـ8 مواد دراسية مختلفة ، خلال الأعوام الثلاثة للتعليم الثانوي ، يكملها 6 مشروعات ينفذها الطالب ، وهي تقييمات موجهة نحو مهمة محددة لكل من المواد الثمانية ، تُقيّم وفقا لمعايير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على المستوى المركزي .

12. في نظام الامتحانات الجديد ، يؤدي الطلاب 6 امتحانات أخرى على مدار الثلاث سنوات ، لكنها امتحانات في مهام محددة ، وفق مشاريع يُكلف بها الطالب ، وتدخل هذه الامتحانات كذلك ، في تقييم الطالب.

13. نظام الامتحانات الجديد ، يتضمن أن يجري الطالب الامتحانات ، من خلال الحاسب الآلي ، وتدار على مستوى المدرسة ، حيث توزع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أجهزة تابلت على الطلاب في المرحلة الثانوية ، وهذه الأجهزة هي الأداة التي يستخدمها الطلاب في أداء الامتحانات الجديدة ، وحتى إذا لم تتم الامتحانات عبر شبه الإنترنت ، فإن الاختبارات التي تستند إلى الحاسب الآلي ، تتطلب إجراءات في مجالات التكنولوجيا والأمن المعلوماتي ، وضمان تكافؤ ظروف الاختبار لكل طالب ، ومراعاة الجوانب اللوجستية للطالب ، وإجراء امتحان تدريبي.

14. في نظام الامتحانات الجديد ، فإن تطبيق الثانوية التراكمية ، يتطلب تغييرات جذرية في نظم الامتحانات ، لطلاب الصف الثالث الإعدادي ، فضلا عن تحويلها إلى اختبارات للقدرات ، لتحديد مكانة الطالب ، وهل يتم إلحاقه بالتعليم الثانوي العام ، أم الثانوي الفني ، حيث إن القبول في المرحلة الثانوية ، لن يكون وفقا لمجموع الطالب في الشهادة الإعدادية فقط.