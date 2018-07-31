15 معلومة عن منظومة التعليم الجديدة.. قائمة على التكنولوجيا

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن العام المقبل 2019 ، سوف يكون عاما للتعليم ، حيث يشهد كذلك استمرار تطبيق منظومة التعليم الجديدة ، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الطلاب وبالعملية التعليمية كافة ، فضلا عن تغيير نظام الامتحانات.

منظومة الثانوية العامة الجديدة ، أصبحت واضحة أمام الجميع ، سواء أولياء الأمور أو الطلاب ، وذلك وذلك بعد أن عرضها ، الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب ، الذي استضافته جامعة القاهرة على مدار يومين ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز ملامح منظومة التعليم الجديدة.

1. منظومة التعليم الجديدة تقوم على التكنولوجيا ، واستلام الطلاب والمعلمين جهاز تابلت.

2. التغيير الذي يطرأ على المرحلة الثانوية ، ضمن منظومة التعليم الجديدة ، هو طريق التقويم والامتحانات.

3. لا تتضمن منظومة التعليم الجديدة ، تغييرا في تنسيق القبول بالجامعات.

4. العام المقبل يشهد بداية تطبيق منظومة التعليم الجديدة ، حيث تطبق بشكل تجريبي ، على طلاب الصف الأول الثانوي.

5. يستخدم الطالب التابلت في التعلم واكتساب المعلومات ، بالاستعانة ببنك المعرفة المصري ، ومصادر أخرى ، ضمن منظومة التعليم الجديدة.

6. يهدف تطبيق منظومة التابلت وتغيير التقويم ، ضمن منظومة التعليم الجديدة ، الخروج بالطالب من دائرة الحفظ والتلقين ، إلى دائرة الفهم والتذكر والتعلم المستمر مدى الحياة.

7. تستهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يدخل الطالب إلى الجامعة ، بعد تطبيق منظومة التعليم الجديدة ، وفق ما يحتاجة سوق العمل. وما هو مواكب للثورة الصناعية.

8. يؤدى الطالب 12 امتحانا ، خلال الثلاث سنوات في الثانوية العامة ، ضمن منظومة التعليم الجديدة.

9. تتضمن منظومة التعليم الجديدة. إلغاء الامتحان القومي الحالي ، الذي يتم في الثانوية العامة.

10. منظومة التعليم الجديدة ، تتضمن أنه بحلول العام الدراسي 2020 / 2021 ، فلن يكون هناك ثانوية عامة.

11. تستهدف منظومة التعليم الجديد للثانوية العامة ، القضاء على الدروس الخصوصية ، والرهبة من الامتحانات.

12. تشهد الامتحانات تعديلات جوهرية في الشكل والمضمون ، ضمن منظومة التعليم الجديدة ، وذلك بهدف تشجيع مهارات التفكير عند الطالب.

13. تتضمن منظومة التعليم الجديدة ، تجميع النتائج خلال الثلاث سنوات ، في نظام حساب المتوسط التراكمي للطلاب GPA ، الذي يحدد تخرج الطالب من المرحلة الثانوية.

14. الامتحانات الجديدة ضمن منظومة التعليم الجديدة ، تقوم في بادئ الأمر على نظم الاختيار من إجابات متعددة ، والإجابات القصيرة والطويلة المعروفة بالمقالية ، بما في ذلك المشروعات وطلاقة اللغة الشفهية.

15. الامتحانات ضمن منظومة التعليم الجديدة ، تتم عن طريق الحاسب الآلي ، وتكون على مستوى المدرسة.