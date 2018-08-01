اليوم.. فتح باب التحويل من المعاهد الأزهرية إلى مدارس «التعليم»

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يبدأ طلاب المعاهد الأزهرية ، التقدم للتحويل بين المعاهد الأزهرية ، ومدارس وزارة التربية والتعليم ، بداية من اليوم الأربعاء ، وحتى نهاية أغسطس الحالي ، وفقا للضوابط المتفق عليها.

ضوابط التحويل ، تضمنت الاقتصار بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم ، على طلاب مرحلة التعليم الأساسي ، بداية من الصف الثاني الابتدائي ، وحتى الصف الثاني الإعدادي في المعاهد الأزهرية ، إلى الصفوف المناظرة في مدارس وزارة التربية والتعليم.

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ويشترط لإتمام التحويل ، أن يتوافق سن قبول الطالب المحول إلى التعليم العام ، مع سن القبول في المدرسة المحول إليها في التعليم العام ، حال قبوله في بداية المرحلة التي تقدم بها في الأزهر الشريف ، ويجب أن يتقدم ولي أمر الطالب الراغب في التحويل إلى الأزهر ، بإفادة بسن القبول في المدرسة المطلوب التحويل لها ، كي يتأكد الأزهر من تحقيق شرط السن.

وبالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية والخاصة ، إلى المدارس الرسمية للغات ، أو المدارس الرسمية المتميزة للغات ، فيشترط لذلكالنجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى ، ذات المستوى الرفيع ، واللغة الأجنبية الثانية ، إلى جانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.

والطلاب الراسبين عامين متتاليين ، في المرحلة الإعدادية ، يسمح لهم بالتقدم إلى الامتحان من الخارج «منازل» في التعليم العام ، على أن يتم هذا طلب التحويل و يرفق معه إقرار من ولي الأمر بقبول ذلك.

ولا يسمح للطالب ، بتحويل الطلاب من غير الحاصلين على الشهادة الابتدائية ، الذين اجتازوا مسابقة القبول في للصف الأول الإعدادي في المعاهد الأزهرية بنجاح ، إلى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم ، ولا يجوز تحويل طلاب المرحلة الثانوية ، بسبب خضوع التحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام ، في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لقواعد قبول خاصة ، تخالف قواعد الأزهر الشريف.

ومسموح بالتحويل بين المعاهد الأزهر ، ومدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في الصفوف المتفق عليها ، وذلك شرط الالتزام بالكثافة بين الجانبين ، وأن يقدم الطالب المحول موافقة الجهة المحول إليها ، على سماح الكثافة بالنقل.