فتح باب التقديم لحجز اختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة

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يبدأ طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ، حجز اختبارات القدرات ، للالتحاق بالكليات التي تشترط أداء اختبار قدرات قبل الدراسة بها ، وحتى يوم 9 أغسطس من الشهر الحالي ، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني ، التابع لبوابة الحكومة المصرية.

ويسجل طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ، لحجز إجراء اختبارات القدرات ، أسوة بما تم مع طلاب الثانوية العامة 2018 ، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

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وذلك باستخدام رقم الدخول والتسجيل ، حيث يتسلمهم الطالب من مكتب التنسيق ، عند سحبه للمظروف الخاص بالتنسيق ، بعدها تجرى الاختبارات ، في الأماكن والمواعيد المحددة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، حددت اليوم الأربعاء ، الموافق 1 أغسطس من العام الحالي 2018 ، لإجراء اختبار القدرات ، في كلية التربية النوعية موسيقية ، شعبة التربية الموسيقية ، وكليات التربية ، وكلية التربية النوعية في الدقي ، التابعة لجامعة القاهرة.

وعلى الطلاب التوجه إلى مقر الكلية ، التي يرغب في أداء الاختبارات بها ، بداية من الساعة التاسعة صباحا ، ومعه «صورة من استمارة النجاح ، مستند تحقيق شخصية ، و4 صور شخصية».