كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي واختبار السمات في كلية الشرطة

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يبدأ الطلاب الراغبون ، في الالتحاق بالدراسة في كلية الشرطة ، أداء اختبار السمات ، بهدف قياس القدرات العقلية والميول المهنيةوالسمات الشخصية ، كما لا يحق للراسب ، إعادة الاختبار مرة أخرى.

ويمثل الطالب في الاختبار ، أمام لجنة طبية ، بهدف إجراء اختبارات طبية متقدمة ، مثل «موجات صوتية على القلب والبطن ، رسم مخ كهربائي ، مقياس سمع تقليدي ، وظائف الكبد والكليتين ، والكشف على العقاقير المخدرة ، تحليل الإيدز ، صورة دم كاملة ، تحليل السكر ، هرمونات الغدة الدرقية ، وإنزيم تكسير العضلات».

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وبدأ التقديم للدراسة في كلية الشرطة ، يوم 24 يوليو الماضي ، ويستمر حتى 13 أغسطس الحالي. بالنسبة لطلاب الثانوية العامة.

أما خريجي الجامعات ، فبدأ التقديم لهم ، من يوم 28 يوليو الماضي ، وحتى 13 أغسطس الحالي ، «الضباط المتخصصين» ، وذلك في إطار الضوابط الواردة ، في القانون رقم 91 لسنة 1975 ، والخاص بإنشاء أكاديمية الشرطة ، وتعديلاته ، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 ، الخاص باللائحة الداخلية للأكاديمية ، وتعديلاته.