كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي واختبار السمات في كلية الشرطة

منذ 39 دقيقة اخبار التعليم
كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي واختبار السمات في كلية الشرطة
أكاديمية الشرطة

يبدأ الطلاب الراغبون ، في الالتحاق بالدراسة في كلية الشرطة ، أداء اختبار السمات ، بهدف قياس القدرات العقلية والميول المهنيةوالسمات الشخصية ، كما لا يحق للراسب ، إعادة الاختبار مرة أخرى.

ويمثل الطالب في الاختبار ، أمام لجنة طبية ، بهدف إجراء اختبارات طبية متقدمة ، مثل «موجات صوتية على القلب والبطن ، رسم مخ كهربائي ، مقياس سمع تقليدي ، وظائف الكبد والكليتين ، والكشف على العقاقير المخدرة ، تحليل الإيدز ، صورة دم كاملة ، تحليل السكر ، هرمونات الغدة الدرقية ، وإنزيم تكسير العضلات».

وبدأ التقديم للدراسة في كلية الشرطة ، يوم 24 يوليو الماضي ، ويستمر حتى 13 أغسطس الحالي. بالنسبة لطلاب الثانوية العامة.

أما خريجي الجامعات ، فبدأ التقديم لهم ، من يوم 28 يوليو الماضي ، وحتى 13 أغسطس الحالي ، «الضباط المتخصصين» ، وذلك في إطار الضوابط الواردة ، في القانون رقم 91 لسنة 1975 ، والخاص بإنشاء أكاديمية الشرطة ، وتعديلاته ، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 ، الخاص باللائحة الداخلية للأكاديمية ، وتعديلاته.