التربية توضح حقيقة تأخير كتب النظام التعليمي الجديد وتعلن عن موعد التسليم

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أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري عن نفيه الأنباء التي قد تم ترددها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تفيد بتأخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تسليم كتب النظام التعليمي الجديد إلى المدارس.

وقد قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتواصل مع “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” والتي نفت تلك الأنباء، وأضافت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة.

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وقد أكدت الوزارة إلى عدم وجود أي تأخير في عملية “تسليم الكتب المدرسية الخاصة بالنظام التعليمي الجديد إلى المدارس المصرية”، وأضافت الوزارة: أنه جاري خلال الفترة الحالية الانتهاء من عملية طباعة الكتب الدراسية الخاصة بالنظام التعليمي الجديد.

وأشارت الوزارة أنه من المقرر أن يتم تسليم كتب مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي تبعاً للنظام التعليمي الجديد إلى جميع المدارس الحكومية والمدارس الخاصة مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس دون أي تأخير.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كل ما يتم تردده من أنباء حول هذا الشأن يعد شائعات لا صحة لها تستهدف التأثير بشكل سلبي على النظام التعليمي الجديد.

وأضافت الوزارة أنها تولي اهتماماً خاصاً من أجل تدريب المعلمين القائمين على تدريس المناهج الجديدة لإيمانها بدورهم الهام، والحيوي في العمل على إنجاح تجربة النظام التعليمي الجديد.

وقد أوضحت الوزارة أنه قد تم الانتهاء خلال شهر يوليو السابق من تدريب المدربين الذين سوف يتولون بدورهم تدريب معلمي المدارس الخاصة، والمدارس الحكومة اعتباراً من الأول من شهر أغسطس القادم لعام 2018 وحتى نهايته.

وأكد الوزارة على تدريب المعلمين القائمين على تدريس “المناهج التعليمية الجديدة” لمرحلة “رياض الأطفال، وكذلك الصف الأول الابتدائي”، وأوضحت الوزارة “أن الفترة من بداية شهر سبتمبر وحتى الثاني والعشرين من شهر ديسمبر سوف يتم تدريب المعلمين القائمين على التدريس للصفوف بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية”.

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