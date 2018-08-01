تعرف على الضوابط العشر للتحويل من المعاهد الأزهرية إلى المدارس الحكومية

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بدأ طلاب المعاهد الأزهرية منذ صباح ،اليوم الأربعاء، إجراءات التحويل من المعاهد الأزهرية للمدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقتٍ سابق أن اليوم الموافق 1 أغسطس سوف يشهد بدء فتح باب تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية إلى مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2019-2018.

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وكشفت الوزارة عن الضوابط والشروط التي يجب توافرها لقبول التحويل من المعاهد الأزهرية لمدارس التربية والتعليم وهي ما سوف نسردها لكم هنا في موقع “مصر 365″حتى يتضح الأمر أمام الطلاب الراغبين في التحويل.

أولاً: يقتصر التحويل بين المعاهد الأزهرية، والمدارس الحكومية أو الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2019-2018 على طلاب مرحلة التعليم الأساسي بدايةً من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي للطلاب المنقولين للصف الثالث الإعدادي المقيدين بالعام الدراسي 2019-2018 بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ثانيًا: أن يتوافق سن قبول الطالب المحول إلى التعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام حال قبوله ببداية المرحلة التي تقدم بها بالأزهر الشريف.

ثالثًا: أن يتقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر الشريف بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن».

رايعًا: النجاح في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.

خامسًا: يتم السماح للطلاب الراسبين عامين متتاليين بالمرحلة الإعدادية بالتقدم للامتحان من الخارج (منازل) بالتعليم العام على أن يبين هذا بطلب التحويل، ويرفق معه إقرار من ولي الأمر بقبول ذلك.

سادسًا: لا يتم السماح بالتحويل للطلاب غير الحاصلين على الشهادة الابتدائية الذين اجتازوا بنجاح مسابقة القبول بالصف الأول الإعدادي بالمعاهد الأزهرية إلى المدارس التابعة للوزارة.

سابعًا: عدم جواز تحويل طلاب المرحلة الثانوية بجميع صفوفها من المعاهد الأزهرية لمدارس الوزارة نظرًا للتباين الكبير في المواد وطبيعة الدراسة فيها وخضوع التحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لقواعد قبول خاصة تخالف القواعد المعمول بها المعاهد النموذجية للأزهر الشريف.

ثامنًا: أن يكون السماح بالتحويل بين الأزهر الشريف والتربية والتعليم والتعليم الفني في الصفوف المتفق عليها أعلاه بالاتفاق المبرم سلفًا، شريطة الالتزام بالكثافة بين الجانبين.

تاسعًا: أشتراط أن يقدم الطالب المحول موافقة الجهة المحول إليها على سماح الكثافة بالنقل، بالإضافة إلى الالتزام بمضمون النموذج المرفق، ولا يعتد بإجراءات التحويل دون إرفاق بيان نجاح إلكتروني صادر عن الإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر الشريف وممهور بشعارها.

عاشرًا: تم تحديد اجدول الزمني المسموح فيه بإجراء التحويل بين الجانبين الأزهري والتعليمي العام، وهو يبدأ من اليوم الموافق 1 / 8/ 2018 وحتى 31/ 8/ 2018 ، مع العلم إنه لا توجد أى استثناءات على هذا الموعد من كلا الطرفين، مع تأكيد الالتزام بالتعليمات، وفي حالة المخالفة يتعرض المسئول عنها للمساءلة القانونية.