«التعليم» تكشف موعد تسليم الكتب الدراسية في نظام التعليم الجديد

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن تأخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. برئاسة الدكتور طارق شوقي ، في تسليم كتب نظام التعليم الجديد للمدارس.

وفي تقرير توضيح الحقائق ، الصاد عن مركز المعلومات اليوم الأربعاء ، أكد المركز أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، والتي نفت من جانبها تلك الأنباء ، وأكدت في الوقت ذاته ، عدم وجود أي تأخير في عملية تسليم الكتب المدرسية ، الخاصة بالنظام التعليمي الجديد.

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وأضافت وزارة التربية والتعليم ، بحسب تقرير مركز المعلومات ، أنها على وشك الانتهاء من عملية طباعة الكتب الدراسية ، الخاصة بالنظام الجديد ، حيث إنه من المقرر تسليم كتب مرحلة رياض الأطفال ، والصف الأول الابتدائي ، وفقا للنظام التعليمي الجديد ، إلى المدارس الحكومية والخاصة ، مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الحالي دون تأخير.

وأكدت «التعليم» كذلك ، أن كل ما يتردد من أنباء بشأن تأخر الكتب الدراسية ، شائعات لا أساس لها مم الصحة ، تستهدف التأثير سلبا على النظام التعليمي الجديد ، لافتة إلى أنها تولى اهتماما خاصا ، لتدريب المعلمين القائمين على تدريس المناهج الجديدة ، لإيمانها بدورهم المهم والحيوي ، في إنجاح تجربة النظام التعليمي الجديد.

وبحسب التقرير الصادر عن مركز المعلومات ، ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها انتهت خلال شهر يوليو الماضي ، من تدريب المدربين الذين سوف يتولون بدورهم ، تدريب معلمي المدارس الحكومية والخاصة ، ومع بداية شهر أغسطس وحتى نهايته ، يبدأ تدريب المعلمين القائمين على تدريس المناهج الجديدة ، لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه في الفترة من أول سبتمبر ، وحتى 22 من الشهر ذاته ، سوف يتم تدريب المعلمين القائمين على التدريس للصفوف ، بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى مرحلة الثانوية العامة.

وفي ختام تقرير مركز المعلومات ، ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وسائل الإعلام كافة ، بتوخي الدقة قبل نشر الشائعات ، التي قد تؤدي إلى بلبلة في الرأي العام ، فضلا عن إثارة غضب المواطنين.