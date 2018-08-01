الحكومة تعلق على منح طلاب كويتيين 40 شهادة مزورة من جامعات مصرية

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء ، على ما تردد موخرا ، على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية ، بشأن منح جامعات مصرية ، 40 شهادة مزورة لطلاب من الكويت.

وفي تقريره الصادر اليوم الأربعاء ، عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، نفت الوزارة هذه الأنباء ، وأكدت أن أي من الجامعات المصرية ، لم تصدر شهادات جامعية مزورة لأب من الطلاب الكويتيين ، لمختلف المراحل الجامعية.

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وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، صحة الشهادات العلمية الموثقة ، التي تمنحها الجامعات المصرية ، موضحة أن المجلس الأعلى للجامعات ، هو الجهة المنوطة باعتماد الشهادات العلمية ، سواء التابعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ، أو جهات أخرى ، وبينها الكليات العسكرية والكليات في الخارج.

وتابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات ، لا تمت للواقع بصلة ، ولا أساس لها من الصحة.