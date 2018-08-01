الحكومة توافق على البدء في تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم.. تتكلف 2.5 مليار جنيه

منذ 32 دقيقة اخبار التعليم
الحكومة توافق على البدء في تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم.. تتكلف 2.5 مليار جنيه

أعلن مجلس الوزراء المصري ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، اليوم الأربعاء ، على البدء في إجراءات تنفيذ مشروع البنية التحتية ، الخاص باستراتيجية تطوير التعليم ، وذلك بتكلفة تصل لنحو 2.5 مليار جنيه ، وذلك بهدف تطوير البنية الأساسية المعلوماتية ، الخاصة بمنظومة التعليم الجديدة ، في أكثر من 2500 مدرسة ، في محافظات الجمهورية.

وخلال اجتماع الحكومة ، أعلن مجلس الوزراء كذلك ، موافقته على طرح مشروعات استثمارية في المنشآت الشبابية والرياضية ، بنظام حق الانتفاع في مراكز الشباب ، طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ، الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية ، وفقا للضوابط التي طرحت خلال اجتماع الحكومة.

وقرار مجلس الوزراء ، يسهم في تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب ، دون أن تحمل الدولة أي أعباء مالية حالية أو مستقبلية ، فضلا عن فتح المجال للاستثمار في المجال الشبابي والرياضي ، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب ، وزيادة الموارد المالية للدولة ، ما ينعكس إيجابا على تنفيذ أنشطة شبابية ورياضية.

كما أعلن مجلس الوزراء أيضا ، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية ، بشأن اتفاقية تشجيع ودعم التعاون الاقتصادي والفني ، بين مصر وبنجلاديش الشعبية ، بهدف وضع آليات وبرامج اقتصادية وفنية ، تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين، في مجالات عدة ، بينها «التعاون بين شركات القطاعين العام والخاص ، تشجيع الاستثمارات المتبادلة ، تبادل الخبراء والمتدربين والمعلومات في المجالات ذات الصلة ، وتقديم المنح الدراسية في المجالات الاقتصادية والفنية».

 