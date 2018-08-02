اليوم.. معامل التنسيق تفتح أبوابها أمام الراغبين في تقليل الاغتراب

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تبدأ معامل الحاسب الآلي ، المخصصة لاستقبال طلبات التنسيق ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، صباح اليوم الخميس ، الموافق 2 أغسطس من العام الحالي 2018 ، استقبال طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات ، الراغبين في تقديم طلبات تحويلات لتقليل الاغتراب ، عبر موقع التنسيق الإلكتروني للحكومة المصرية ، لإجراء التحويلات اللازمة بالمجان.

رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، السيد عطا ، قال إن تقليل الاغتراب يكون متاحا لمن تم ترشيحهم في كليات ومعاهد ، بعيدة عن مناطقهم الجغرافية ، سواء للتحويل للمناظرة أو غير المناظرة ، بداية من أمس ، وحتى يوم الإثنين المقبل ، الموافق 6 أغسطس من العام الحالي 2018.

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وأضاف السيد عطا ، أن كل طالب مسؤول عن رغبته في التحويل ، لافتا إلى أنه لن يتم إعادة الطالب إلى رغبته الأصلية ، إذا تم تحويله إلى كلية اختارها هو بنفسه ، في تحويلات تقليل الاغتراب.