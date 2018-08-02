«التعليم» تمد فترة البت في طلبات الالتحاق بالصف الأول الابتدائي

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، أنها قررت مدّ فترة البت ، في طلبات الالتحاق بالصف الأول الابتدائي ، في مرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية ، وذلك عن طريق المدارس ، حتى يوم 7 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وعمّمت الوزارة كذلك ، خطابا إلى المديريات التعليمية ، ذكرت فيه قرارها بالمد حتى 7 أغسطس.

وفي بيان صحفي عنها ، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المديريات والمدارس ، سرعة البت في الطلبات المقدمة من ولي الأمر ، وتسجيل الملفات المستوفاة التي تعسر ولي الأمر في تسجيلها ، خلال الفترة المحددة ، على أن يتم متابعة الموقف ، عن طريق موقع الوزارة.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بيانها ، أنها قررت مد فترة البت فب طلبات الالتحاق ، بسبب تدني نسبة التسجيل في طلبات الالتحاق ، بالصف الأول الابتدائي ، عن طريق المدارس.