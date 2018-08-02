في 14 نقطة.. كل ما تريد معرفته عن طلبات تقليل الاغتراب في مكاتب التنسيق

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تبدأ معامل الحاسب الآلي ، المخصصة لاستقبال طلبات التنسيق ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة ، صباح اليوم الخميس ، الموافق 2 أغسطس من العام الحالي 2018 ، استقبال طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات ، الراغبين في تقديم طلبات تحويلات لتقليل الاغتراب ، عبر موقع التنسيق الإلكتروني للحكومة المصرية ، لإجراء التحويلات اللازمة بالمجان.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما يدور في أذهان الطلاب وأولياء الأمور ، عن تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية ، وهي كالتالي

1. يحق لطلاب الثانوية العامة ، في المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات 2018 ، التقدم بطلبات لتقليل الاغتراب.

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متى تبدأ تحويلات تقليل الاغتراب وكم تستمر أعمالها؟

2. تبدأ معامل التنسيق ، استقبال الطلاب الراغبين في تقديم تحويلات تقليل الاغتراب ، بداية من اليوم الخميس ، الموافق 2 أغسطس من العام الحالي 2018 ، ولمدة 5 أيام ، حتى يوم الإثنين المقبل.

3. الغرض الأساسي من تحويل الطالب ، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق ، هو تقليل اغتراب الطالب ، بحيث يلتحق بكلية في المنطقة (أ) ، وليس الغرض من التحويل ، تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر.

كيف يتقدم الطلاب لتحويلات تقليل الاغتراب؟

4. يتقدم الطلاب لتحويلات تقليل الاغتراب ، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

5. يجب أن يكون الطالب ، معه رقم الجلوس والرقم السري الخاص به ، في أثناء تقديم طلبات تقليل الاغتراب.

6. تنقسم عملية التحويل إلى نوعين ، الأول هو التحويل المناظر ، والثاني هو التحويل غير المناظر.

7. بالنسبة للتحويل إلى كلية غير مناظرة ، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق ، في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ) ، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة ، داخل منطقته الجغرافية (أ) فقط ، شرط توافر حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات ، الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها ( انتظام / انتساب ) ، فضلا عن استيفاء باقي قواعد القبول في الكلية ، مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.

8. يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق ، في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) ، بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة ، داخل منطقته الجغرافية (أ) فقط ، بغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات ، الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها ، ومثال لذلك ، طالب تم قبوله في كلية الهندسة جامعة أسيوط ، وهو من محافظة الغربية ، يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة في جامعة طنطا ، حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ) ، طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

ماذا لو وجد أكثر من كلية مناظرة فى النطاق الجغرافى أ؟

9. حال وجود أكثر من كلية مناظرة ، في النطاق الجغرافي (أ) ، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) ، بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل ، في منطقته الجغرافية (أ) ، ومثال لذلك في القاهرة الكبرى 5 كليات للهندسة «القاهرة ، عين شمس ، حلوان ، المطرية ، وشبرا» ، والحد الأدنى للقبول بها ، هو «392 ، 391 ، 390 ، 388 ، 387» درجة ، ويسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل ، في الحد الأدنى 387 درجة ، طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

10. بالنسبة لقواعد التحويل المناظر لتقليل الاغتراب ، في الكليات التي تطبق نظامي القبول «انتظام – انتساب موجه» ، ففي الحالة الأولى ، وفي حال ترشيح الطالب إلى كلية ما «انتظام» ، ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب ، فيكون التحويل في هذه الحالة وفقا لما يلي:

– إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات ، يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب فى التحويل إليها ، طبقا لنظام الانتساب الموجه ، فيتم قيده حال الموافقة على تحويله ، وفقا لنظام الانتظام.

– إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات ، يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات ، قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها ، طبقا لنظام الانتساب الموجه ، فيتم قيده حال الموافقة على تحويله ، وفقا لنظام الانتساب الموجه.

وفي حال ترشيح الطالب إلى كلية ما «انتساب موجه» ، ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب ، فيكون التحويل في هذه الحالة وفقا لنظام «الانتساب الموجه» فقط ، ولا يجوز قيده وفقا لنظام الانتظام ، كما يتم التحويل للبرامج الجديدة ، في كليات الجامعات المصرية ، عن طريق الجامعات مباشرة ، وفي حدود الحد الأدنى للقطاع ، حيث يكون التحويل بسبب النقل الإداري ، عن طريق الجامعة مباشرة ، شرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها ، كما يكون التحويل بسبب الحالات المرضية ، عن طريق الجامعات مباشرة ، وذلك تطبيقا للمادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

11. تعتبر كلية التخطيط العمراني في جامعة القاهرة ، من الكليات الفريدة التي ليس لها مناظر ، والتحويل منها أو إليها ، يكون خاضعا لنظام التحويل لكليات غير مناظرة .

12. كليات الهندسة الإلكترونية في منوف بجامعة المنوفية ، وهندسة البترول والتعدين في جامعة السويس ، وهندسة الطاقة في أسوان بجامعة أسوان ، مناظرة لباقي كليات الهندسة للجامعات المصرية الأخرى فقط ، للطلاب المستجدين والمرشحين للفرقة الإعدادية ، ويتم القبول بها خارج التوزيع الجغرافى والإقليمي ، كما يتم التحويل منها أو إليها ، طبقا لقواعد التحويل المناظر.

13. اعتبار كلية الطب في الإسماعيلية بجامعة قناة السويس ، مناظرة لباقي كليات الطب في الجامعات المصرية ، حيث يتم القبول بها ، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي ، ويتم التحويل منها أو إليها لكليات الطب في الجامعات.

14. طلاب مركز ميت غمر ، التابع لمحافظة الدقهلية ، يتم تحويلهم إلى كليات جامعة الزقازيق ، كمنطقة جغرافية (أ) بالنسبة لهم.