إليكم .. جوانب المنظومة التعليمية الجديدة وكيفية تطوير المعلمين وطريقة التدريس لرياض الأطفال

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني “أحمد خيري”، أن جمهورية مصر العربية قد أصبح لديها إيمان بأهمية التعليم، وضرورة تطويره، وأوضح أن منظومة التعليم الجديدة ليست مشروع للوزارة فقط بل هي مشروع للدولة المصرية بأكملها.

وجاءت تلك التصريحات خلال مشاركة للمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني “أحمد خيري” في برنامج “مساء دريم” والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “دريم”.

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وقد أكد “أحمد خيري” قائلاً: أن الحصول على درجات هو أساس العملية التعليمية خلال الفترة الراهنة بصرف النظر عن مستوى الطالب”، وأضاف “أنه لم يعد لدينا رفاهية الوقت، والتغيير أصبح ضرورة.

وأكد “أحمد خيري” أن الجميع في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقياداتها وعلى رأسهم الوزير، والدولة بأسرها تعمل على منظومة التعليم الجديدة، وأكد: أن مشروع منظومة التعليم الجديدة يعد مشروع الدولة بالكامل، ابتداء من السيد الرئيس.

أسباب تطوير التعليم

وأوضح قائلاً: أننا محظوظين الصراحة حيث أن السيد الرئيس متبني فكرة تطوير التعليم، وده اعتقد للإجابة على سؤال أشمعنا التطوير دلوقت؟، وأضاف: أن الرئيس مؤمن إن الإصلاح في مصر سوف يكون من خلال إصلاح منظومة التعليم.

وأضاف، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على مشروع تطوير منظومة التعليم الجديدة منذ ثمانية عشر شهراً سابقاً منذ تولي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المسؤولة ومن قبل ذلك الوقت حينما كان الدكتور طارق شوقي أمين عام المجالس المتخصصة في رئاسة الجمهورية، حيث كان له العديد من المشروعات التطويرية مع الرئيس سواء المعلمون أولاً أو بنك المعرفة.

وأكمل أن مشروع تطوير التعليم قد تم العمل عليه منذ أكثر من ثلاثة سنوات، والتي تم من خلالها تنظيم عملية التعليم حتى مقاعد الطلاب داخل الفصول حيث أن الوزارة لديها خطة واستراتيجية سوف يتم العمل عليها حيث تم التوصل إلى جميع أركانها.

مسار تغيير المنظومة التعليمية

وأضاف “أحمد خيري” أنه منذ تولي الدكتور طارق شوقي المسؤولية صار في مسارين، وهو مسار تغيير المنظومة التعليمية بالكامل، ومن أجل تحقيق ذلك لابد من البدء على مرحلة رياض الأطفال، حيث أن تغيير المنظومة يعتمد على شيء واحد فقط تغيير فكرنا من كيفية الحصول على درجات إلى الحصول علم ومعرفة وتنمية مهارات.

وأكد قائلاً :أن فكرنا منذ سنوات طويلة جداَّ بالنسبة لنا هو كيفية الحصول على درجات سواء في المراحل الابتدائية أو الثانوية العامة” وأضاف “أن “الدروس الخصوصية لمرحلة التعليم الابتدائي بتدخل في أكثر من ستة وعشرين مليار في المراحل الابتدائي حيث أن الجميع يفكر في كيفية أن يحصل الطالب على مجموع الدرجات لينتقل إلى الصف التالي ليصل إلى الثانوية العامة الكارثة الكبيرة التي تصل إلى حالات الانتحار وحاجات كتير جداَّ.

التربية تعترف بكل السلبيات الموجودة بالتعليم

وأكد “أن الوزارة تعد أول وزارة بتعترف بكل سلبياتها الموجودة حيث نستطيع التصليح بشكل فعلي”، وأوضح أن المنظومة التعليمية بدأت تصلح تلك الأخطاء، وأضاف “أن التصنيف العالمي للتعليم يعد مصر من مائة وثمانية وأربعين من مائة وثمانية وأربعين فنحن في التصنيف الأخير في التعليم في التعليم الأساسي، والتعليم الثانوي 137 من 148 فنحن كذلك في المراحل الأخيرة من التصنيف العالمي للتعليم”.

وأضاف “أن الوزارة ليست تمتلك رفاهية الوقت، ولا رفاهية التجميل، في المنظومة التعليمية، حيث أنها تحتوى على كثير من السلبيات والمشاكل كان لابد من عرضها على السيد الرئيس، وعرضها على الإعلام وأيضا عرضها على الرأي العام من أجل توضيح أسباب التغيير”.

المنظومة التعليمية الجديدة

وأضاف “بدء الدكتور طارق شوقي يغير المنظومة والخطة التي قد قام بوضعها من شهر فبراير 2017 في مسارين المسار الأول تغيير المنظومة بالكامل، وسوف يتم العمل عليها في مرحلة رياض الأطفال كي جي وان، وكي جي تو، و اولى ابتدائي، وسوف يتم تغيير فيها في كل أضلاع المنظومة التعليمية سواء المناهج أو المعلم أو الطالب أو البنية التحتية وهي طبعاً في المدارس وكل هذا بيه العديد من الأركان التي تحققت بالفعل”.

وأضاف قائلاً “أن هناك أكثر من 19 ألف فصل دراسي قد تم بدء بالفعل أدراجهم في الخدمة التعليمية، ويشكل هذا العدد حوالي 2600 مدرسة، وإعادة ملء الفراغات داخل الفصول لاستيعاب الكثافات الطلابية حيث أن هناك اثنين ونصف طالب جديد سوف يتم دخولها خلال العام الدراسي الجديد”.

وأضاف “أن القعدة نفسها داخل الفصل سوف تكون بنظام دائري حيث أن جميع الطلاب سوف يبدؤون في شغل مشروعات بالتعاون فيما بينهم، يفكرون بشكل جماعي ويبتكرون جميعاً، ويختلفون مع بعض”.

وأكد قائلاً “المعلم أداءه اختلف تماماً فأصبح دوره ليس ملقناً بل أصبح محاور، المعلم سوف يدخل معه معلم مساعد في المادة متعددة التخصصات يشرح شيء من الرياضيات في الجزء الذي سوف يتم الحديث عنه أو الفكرة التي سوف يتم تناولها داخل الفصل الدراسي”.

وأضاف قائلاً “أول حاجة تم فعلها تم تغير أسلوب التقييم معنديش امتحانات، علشان أوصل للرأي العام لأولياء الأمور معنديش امتحانات ليه؟ وهذا سوف يظهر داخل الفصل الدراسي على فكرة حيث أن الدكتور طارق شوقي قال أنه يريد أن يحول نظام التعليم إلى متعة فالناس خدتها بتريقة شوية”.

وأضاف “أن التعليم سوف يحول إلى متعة بالفعل حيث أن الطلاب سوف يعملون على فكرة إزاي تختلف؟ إزاي تعيش؟ إنت عايز تبقى إيه؟ أزاي تبتكر؟ ازاي تفكر مع الآخرين؟ ازاي يكون في حلقة ربط بين ولي الأمر والمدرس ويتم رجوعها تاني؟”.

وأكد على رجوع ربط المنزل بالمدرسة، وأوضح أن الوزارة تعمل على هذا حيث أن كلها أفكار قد تم الاعتماد عليها خلال المنظومة التعليمية الجديدة، وأشار أن المعلم هو أساس المنظومة، ولابد من تجهيزه لها.

وأوضح أن المعلمين غير مجهزين حيث أنه لم يكون هناك فرصة خلال السنوات السابقة من أجل الارتقاء بمستوى المعلمين داخل المنظومة التعليمية المصرية، وأضاف أنه قد تم إدراج العديد من الدورات التدريبية بشكل كبير جداًّ، وقد بدأت بشكل فعلي.

وأضاف “أن برنامج المعلمون أولاً قد تم الانتهاء فيه من ثمانية عشر ألف معلم”، وأكد أن مشروع المعلمون أولاً تحت رعاية السيد الرئيس يعمل على تشغيل شيء هام جداَّ وهو الخناقة بين المعلم والتلميذ، لغة الحوار فقد ما بين الطالب، سلوكيات الحياتية اشتغل عليها المعلمون أولاً تم العمل عليها بطريقة هامة جداَّ وقد بدء التغيير بشكل فعلي.

وأكد أن الفترة من أول يوليو إلى أول أغسطس هو فترة تدريب للمدربين الذين سوف يقومون بتدريب المعلمين، وقد بدء تدريب السادة المعلمين ابتداء من شهر أغسطس الجاري لعام 2018.

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