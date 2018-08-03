«التعليم» تعلن موقفها من مصروفات المدارس الدولية والخاصة.. وموعد بدء الدراسة

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أحمد خيري ، إن الوزارة لم تقر أي زيادة حتى اللحظة ، بشأن مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية ، للعام الدراسي الجديد 2018 / 2019.

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الجمعة ، قال أحمد خيري ، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لم تحدد أي زيادات حتى اللحظة ، ولم تقر أي زيادة ، بشأن مصروفات المدارس الخاصة أو الدولية.

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وفي سياق متصل ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، أن موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2018 / 2019 ، كما هو محدد في الخريطة الزمنية للعام الدراسي ، حيث تنطلق في يوم 1 سبتمبر ، بالنسبة لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ، و22 من الشهر ذاته ، لباقي الصفوف الدراسية ، من الثاني الابتدائي ، حتى الصف الثالث الثانوي.

وفي بيان صحفي عنها ، ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم وجود أي تغيير فن المواعيد المحددة ، وفق الخريطة الزمنية التي أعلنتها الوزارة من قبل.