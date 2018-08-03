«التعليم» تطلق المرحلة الأولى من منظومة التعليم الجديد بـ«تدريب المدرسين»

منذ 47 دقيقة اخبار التعليم
«التعليم» تطلق المرحلة الأولى من منظومة التعليم الجديد بـ«تدريب المدرسين»
طارق شوقي

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أحمد خيري ، إن الوزارة بدأت المرحلة الأولى من برنامج التطوير المهني للمدرسين ، في نظام التعليم الجديد ، بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إطلاق مشروع التعليم الوطني ، خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب ، الذي استضافته جامعة القاهرة على مدار يومين.

وأوضح أحمد خيري ، أن المرحلة الأولى من برنامج التطوير المهني للمدرسين ، تهدف لتدريب المعلمين في مراحل التعليم الأساسي ، على تدريس المناهج الجديدة ، والتغييرات في نظام التعليم المقرر البدء في تطبيقه ، بداية العام الدراسي 2018 / 2019.

وزاد المتحدث باسم «التعليم» ، أن برنامج التطوير المهني ، بداية سلسلة من التدريبات والبرامج ، التي تهدف إلى رفع كفاءة المعلمين ، وتحضيرهم للمرحلة الجديدة ، حيث إن المعلمين هم الضلع الأساسي في تطوير العملية التعليمية.

وقال أحمد خيري ، إن تدريب المعلمين يأتي على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حيث إن المعلمين هم المسؤولون عن بناء شخصية الطلاب داخل الفصل ، فضلا عن دورهم في تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار ، كي يصبحوا قادة في المستقبل.

رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ، والمشرف على التعليم الخاص والدولي ، ياسر عبد العزيز ، قال إن المرحلة الأولى من برنامج تطوير التعليم ، تهدف إلى تدريب نحو 500 مُعلم ، من مدرّب رئيسي ، والمُعلمون الأوائل ، والمُشرفون ، حيث يتولى تدريبهم ، مجموعة من مدربي المُعلمين المتميزين ، اختيروا ضمن أكثر من 10 آلاف مُعلم في محافظات الجمهورية كافة ، قدموا طلبات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للانضمام إلى المجموعة المكلفة بتدريب المعلمين.

وأوضح المشرف على التعليم الخاص والدولي ، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ، أن تنظيم ورش العمل في الجيزة ، تضمنت في يومها الأول ، التعريف بنظام التعليم الجديد ، ودور المعلمين ومسؤولياتهم ، والأدوات والموارد الجديدة المتاحة للتطبيق ، حيث شارك المعلمون كذلك ، في تجارب عملية تؤهلهم لإدارة الفصل ، وشرح المناهج الجديدة المتعددة التخصصات باللغة العربية ، وتتضمن «اللغة العربية ، الرياضيات ، العلوم ، الجغرافيا ، والتاريخ» ، مجتمعة في كتاب واحد ، فضلا عن شرح اللغة الإنجليزية كمادة منفصلة ، ليكون المدرسين مستعدين للدراسة في العام الجديد.

وأكد ياسر عبد العزيز ، أن البرنامج التدريبي لمعلمي رياض الأطفال ، والصف الأول الابتدائي ، يبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، ويكون في شكل سلسلة من الورش والتدريبات العملية طول العام الدراسي ، فضلا عن الزيارات المدرسية ، وجلسات التوجيه ، عن طريق برنامج التطوير المهني ، للتدريب على أساليب جديدة للتدريس والتدريب ، وتزويد المعلمين بالأدوات والموارد اللازمة للتطبيق ، وكيفية توجيه الطلاب إلى الاعتماد على الفهم والابتكار والبحث ، وتحفيزهم على استكشاف المعرفة.