«التعليم» تطلق المرحلة الأولى من منظومة التعليم الجديد بـ«تدريب المدرسين»

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أحمد خيري ، إن الوزارة بدأت المرحلة الأولى من برنامج التطوير المهني للمدرسين ، في نظام التعليم الجديد ، بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إطلاق مشروع التعليم الوطني ، خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب ، الذي استضافته جامعة القاهرة على مدار يومين.

وأوضح أحمد خيري ، أن المرحلة الأولى من برنامج التطوير المهني للمدرسين ، تهدف لتدريب المعلمين في مراحل التعليم الأساسي ، على تدريس المناهج الجديدة ، والتغييرات في نظام التعليم المقرر البدء في تطبيقه ، بداية العام الدراسي 2018 / 2019.

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وزاد المتحدث باسم «التعليم» ، أن برنامج التطوير المهني ، بداية سلسلة من التدريبات والبرامج ، التي تهدف إلى رفع كفاءة المعلمين ، وتحضيرهم للمرحلة الجديدة ، حيث إن المعلمين هم الضلع الأساسي في تطوير العملية التعليمية.

وقال أحمد خيري ، إن تدريب المعلمين يأتي على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حيث إن المعلمين هم المسؤولون عن بناء شخصية الطلاب داخل الفصل ، فضلا عن دورهم في تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار ، كي يصبحوا قادة في المستقبل.

رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ، والمشرف على التعليم الخاص والدولي ، ياسر عبد العزيز ، قال إن المرحلة الأولى من برنامج تطوير التعليم ، تهدف إلى تدريب نحو 500 مُعلم ، من مدرّب رئيسي ، والمُعلمون الأوائل ، والمُشرفون ، حيث يتولى تدريبهم ، مجموعة من مدربي المُعلمين المتميزين ، اختيروا ضمن أكثر من 10 آلاف مُعلم في محافظات الجمهورية كافة ، قدموا طلبات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للانضمام إلى المجموعة المكلفة بتدريب المعلمين.

وأوضح المشرف على التعليم الخاص والدولي ، ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ، أن تنظيم ورش العمل في الجيزة ، تضمنت في يومها الأول ، التعريف بنظام التعليم الجديد ، ودور المعلمين ومسؤولياتهم ، والأدوات والموارد الجديدة المتاحة للتطبيق ، حيث شارك المعلمون كذلك ، في تجارب عملية تؤهلهم لإدارة الفصل ، وشرح المناهج الجديدة المتعددة التخصصات باللغة العربية ، وتتضمن «اللغة العربية ، الرياضيات ، العلوم ، الجغرافيا ، والتاريخ» ، مجتمعة في كتاب واحد ، فضلا عن شرح اللغة الإنجليزية كمادة منفصلة ، ليكون المدرسين مستعدين للدراسة في العام الجديد.

وأكد ياسر عبد العزيز ، أن البرنامج التدريبي لمعلمي رياض الأطفال ، والصف الأول الابتدائي ، يبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، ويكون في شكل سلسلة من الورش والتدريبات العملية طول العام الدراسي ، فضلا عن الزيارات المدرسية ، وجلسات التوجيه ، عن طريق برنامج التطوير المهني ، للتدريب على أساليب جديدة للتدريس والتدريب ، وتزويد المعلمين بالأدوات والموارد اللازمة للتطبيق ، وكيفية توجيه الطلاب إلى الاعتماد على الفهم والابتكار والبحث ، وتحفيزهم على استكشاف المعرفة.