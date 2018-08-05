قرار جديد من التعليم بشأن إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية

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أعلنت الجريدة الرسمية في عدد الصادر اليوم الموافق الأحد الخامس من شهر أغسطس الجاري لعام 2018 عن قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بتعديل المادة رقم ثمانية وثلاثين من القرار الوزاري، والمادة رقم مائتين وأربعة وثمانين لعام 2014 بشأن “إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية لهم”.

كما تضمن القرار “إلحاق الطلاب المصريين العائدين بالمدارس المصرية”، وقد أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “أنه بالنسبة إلى الطلاب المصريين مزدوجي الجنسية بجنسية غير ناطقة باللغة العربية غير المقيمين بجمهورية مصر العربية يجوز إعفائهم عند عودتهم من دراسة المواد التي يتم تدريسها باللغة العربية، ويجوز معاملتهم معاملة الطالب الوافد”.

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وأضاف الدكتور طارق شوقي “أنه في تلك الحالة يمنح الطالب شهادة مصدقة بدرجات المواد التي درسها فعلاً، على أن يكون ذلك بناء على رغبة ولي الأمر، بإقرار كتابي منه قبل موعد عقد الامتحان بشهر على الأقل، على ألا يستفيد من حكم هذا القرار الطلاب المقيمين بجمهورية مصر العربية”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت يوم الأربعاء السابق “أنه من المقرر أن يتم تسليم كتب مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي تبعاً للنظام التعليمي الجديد إلى جميع المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس دون أي تأخير”.

وأكدت الوزارة “أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن يعد شائعات لا صحة لها تستهدف التأثير بشكل سلبي على النظام التعليمي الجديد، وأنها تولى اهتمام خاص لتدريب المعلمين القائمين على تدريس المناهج الجديدة لإيمانهم بدورهم الهام والحيوي في العمل على إنجاح التجربة التعليمية الجديدة”.

وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني “أحمد خيري” خلال شهر يوليو السابق لعام 2018، بأنه قد تقرر لما يعانيه الشعب السوري، والشعب اليمني من أحداث، وحرصاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية على القيام بدورها تجاه الأشقاء العرب فقد وافق الوزير على “تجديد قرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين نفس معاملة الطلاب المصريين خلال العام الدراسي 2018/ 2019”.

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