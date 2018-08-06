«التعليم»: 45 مدرسة يابانية تدخل الخدمة في العام الجديد

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أحمد خيري ، إن 45 مدرسة يابانية ، سوف تدخل الخدمة التعليمية ، في العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، موزعة على 25 محافظة في الجمهورية.

وخلال حديثه لبرنامج «صالة التحرير» ، المذاع على شاشة «صدى البلد» ، أضاف أحمد خيري ، أن الوزارة فتحت باب التقديم في المدارس اليابانية ، يوم 12 يوليو المنصرم ، حيث يتم الاختيار ، وفقا للتوزيع الجغرافي لكل طالب.

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ولفت المتحدث باسم «التعليم» ، إلى أن الوزارة سوف تعلن أسماء المقبولين ، ضمن المدرجين في المدارس اليابانية ، بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة ، حيث يضم الفصل في المدرسة اليابانية ، من 34 إلى 45 طالبا ، ويتم استخدام الأساليب اليابانية في التعلم ، دون المساس بالمقرر الدراسي والمناهج والكتب.