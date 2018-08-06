«التعليم» عن نظامها الجديد: انتظروا التقييم النهائي للتجربة في 2030

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أحمد خيري ، إن دليل المعلم يوفر شرحا ، عن كيفية التعامل مع الطالب ، لافتا في الوقت ذاته ، إلى أن تطوير الأبنية والمدارس ، مستمر طوال العام الدراسي.

وخلال حواره لبرنامج «رأي عام» ، المذاع على قناة «TEN» ، أضاف أحمد خيري ، أن العام 2030 ، سرف يشهد منتجا طلابيا جديدا من النظام التعليمي الجديد ، متابعا: «أمامنا 12 عاما لتقييم التجربة الجديدة».

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وزاد أحمد خيري ، قائلا إن الوزارة بدأت تغيير المنظومة التعليمية ، لكنها مستمرة وفقا لاستراتيجية 2030 ، مضيفا: «للأسف اعتمد النظام التعليمي على التلقين ، ولا توجد أي تنمية لمهارات الطالب ، أو أن يستفيد من المناهج ، فالنظام الجديد يعتمد على بناء الطفل ، وتنمية البذرة الجديدة للمنظومة التعليمية من خلاله».