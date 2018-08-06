غدا.. انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2018

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، فتح باب تسجيل الرغبات ، لطلاب الثانوية العامة ، في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2018 ، الناجحين في الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة 2018 ، بحد أدنى 50% لشعبتي العلمي والأدبي ، والمتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية ، ومستنفذي الرغبات ، وذلك اعتبارا من صباح غدا الثلاثاء ، وحتى الساعة السابعة من مساء الخميس المقبل.

وفي تصريحات صحفية عنه ، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار ، أن الوزارة سوف تفتح موقع التنسيق الإلكتروني ، لاستقبال رغبات الطلاب للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا ، وبعد انتهاء هذه المرحلة ، يغلق الموقع وتعلق النتيجة ، لحين تسجيل رغبات الطلاب الناجحين من الدور الثاني ، وإعلان نتيجة المرحلة الثالثة مرة واحدة.

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وفي المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2018 ، يتنافس نحو 88 ألف طالب وطالبة ، من الناجحين من الدور الأول ، والناجحين من الدور الثاني ، حيث توجد أماكن محدودة ، في كليات التجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية ، بنظام الانتساب الموجه ، فضلا عن بعض المعاهد العليا.