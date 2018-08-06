«التعليم» عن نظامها الجديد: يحول المدرس من «ملقن» إلى «محاور»

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أحمد خيري ، إن الوزارة بدأت خطتها لتطوير التعليم قبل 18 شهرا ، وتعمل حاليا على تطوير نظام الثانوية العامة ، وتغيير المناهج في المرحلتين الابتدائية والإعدادية ، فضلا عن تدريب المعلمين وإدخال التكنولوجيا.

وخلال حواره مع برنامج «رأي عام» ، المذاع على قناة «TEN» ، أضاف أحمد خيري ، قائلا إن الوزارة غيرت أضلاع المنظومة التعليمية كلها ، من مناهج ومعلمين ، وأن الطلاب الذين سوف يدخلون الصف الأول الابتدائي والثاني ، سوف يدرسون 4 مواد فقط ، لا تعتمد المناهج على التلقين ، لافتا إلى أن أداء المعلمين ، يجب أن يتوافق مع المنظومة التعليمية الجديدة.

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وزاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن النظام الجديد يحول المعلم ، من ملقن إلى محاور مع الطلاب ، لافتا إلى تعيين مدربين لتدريب المعلمين على التعامل مع المناهج الجديدة ، وتهيئة المدارس لاستيعاب النظام التعليمي الجديد.