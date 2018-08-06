«التعليم» عن نظامها الجديد: يقضي على الدروس الخصوصية

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أحمد خيري ، إن مناهج المدارس التجريبية ، سوف تبقى كما هي باللغة الإنجليزية ، كما يريد أولياء أمور الطلاب.

وخلال حوار لبرنامج «رأي عام» ، المذاع على قناة «TEN» ، أضاف أحمد خيري ، أن «اللغة الإنجليزية سوف تقدم للطلاب في المنظومة الجديدة ، بصورة تجعل الطالب قادرا على ممارستها على أرض الواقع ، وستكون الدراسة بشكل مختلف تماما».

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وزاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن «الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني ، لديه نائبا للوزير لشؤون المعلمين لحل مشاكلاتهم ، وتدريبهم للمنظومة الجديدة، حيث ساهم تدريب المعلمين أولا ، فس الارتقاء بالمعلم ، ولدينا كذلك مليونا و300 ألف معلم ، وسوف نحتاج وقتا لتدريبهم وفقا لما هو مخطط ، والدولة سوف تعمل على زيادة رواتب المعلمين لتحسين مستوى معيشتهم».

وتابع أحمد خيري ، قائلا إن «النظام التعليمي الجديد ، يقضي على الدروس الخصوصية ، ولن يوجد امتحانات من كي جي ون حتى الصف السادس الابتدائي» ، لافتا إلى أن النظام الجديد ، به تقييمات أسبوعية للطالب ، بعيدا عن النجاح والرسوب.