قواعد التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس «التعليم»

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بدأت المناطق الأزهرية ، تلقي طلبات التحويل بين المعاهد الأزهرية ، ومدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في بداية شهر أغسطس الحالي ، ويستمر باب التقديم مفتوحا ، حتى نهاية الشهر ذاته ، وفقا للضوابط التي تحكم التحويل ، والتي اتفقت عليها وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، ضوابط التحويل بين المناطق الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم ، وهي كالتالي :

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1. يقتصر التحويل بين المعاهد الأزهرية ، والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على طلاب مرحلة التعليم الأساسي ، بداية من الصف الثاني الابتدائي ، وحتى الصف الثاني الإعدادي في المعاهد الأزهرية ، إلى الصفوف المناظرة في مدارس التربية والتعليم ، شرط توافق سن قبول الطالب المحول إلى التعليم العام ، مع سن القبول في المدرسة المحول إليها في التعليم العام ، حيث يتقدم ولي أمر الطالب الراغب في التحويل للأزهر ، بإفادة بسن القبول في المدرسة المطلوب التحويل لها ، كي يتأكد الأزهر من تحقيق شرط السن.

2. بالنسبة للطلاب الراغبين في للالتحاق للدراسة بالأزهر الشريف ، يمتحن الطلاب في القرآن الكريم شفهيا ، وفي مادة اللغة الأجنبية كذلك ، حال أراد الالتحاق بالمعاهد النموذجية .

3. يسمح للطلاب الراسبين عامين متتاليين في المرحلة الإعدادية ، بالتقدم إلى الامتحان من الخارج «منازل» في التعليم العام ، على أن يبين هذا بطلب التحويل ، ويرفق معه إقرار من ولي الأمر بالقبول.

4. غير مسموح بتحويل الطلاب غير الحاصلين على الشهادة الابتدائية ، من الذين اجتازوا مسابقة القبول في الصف الأول الإعدادي في المعاهد الأزهرية بنجاح ، إلى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم ، ولا يجوز كذلك ، تحويل طلاب المرحلة الثانوية ، لخضوع التحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لقواعد قبول خاصة ، مخالفة للقواعد المعمول بها في الأزهر الشريف.

5. مسموح للطلاي بالتحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم ، في الصفوف المتفق عليها ، شرط الالتزام بالكثافة والسن ، وأن يقدم الطالب المحول ، موافقة الجهة المحول إليها على سماح الكثافة بالنقل.