10 معلومات عن تطبيق نظام التعليم الجديد في «رياض الأطفال» و«الابتدائي»

منذ 22 دقيقة اخبار التعليم
10 معلومات عن تطبيق نظام التعليم الجديد في «رياض الأطفال» و«الابتدائي»
تنسيق رياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، تطبيق نظام التعليم الجديد ، في بداية العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، في مرحلة رياض الأطفال ، والصف الأول الابتدائي.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته ، عن تطبيق نظام التعليم الجديد ، في مرحلتي رياض الأطفال ، والصف الأول الابتدائي.

1. الدراسة في الصف الأول الأبتدائي ورياض الأطفال ، تبدأ يوم 1 سبتمبر المقبل.

2. يدرس الطالب في الصف الأول الابتدائي 4 كتب.

3. الكتب عبارة عن باقة ، وهي «العلوم ، الرياضيات ، الدراسات ، وأنشطة» ، تهدف إلى بناء الشخصية والحس الوطني.

4. كتب اللغة العربية والإنجليزية والتربية الدينية منفصلة ، وكل كتاب بمفرده.

5. لا توجد امتحانات حتى الصف الثالث الابتدائي.

6. يطبق النظام الجديد على مدارس اللغات الخاصة ، والعربي ، والقومية ، وكل أنواع المدارس.

7. تدرس كل مدرسة تدرس بلغتها.

8. تدرّس اللغات في المدارس الحكومية واليابانية ، من الصف الأول الإعدادي.

9. يتم عمل تقييم دوري للأطفال ، حتى الصف الثالث الابتدائي ، وذلك بشكل مختلف عن الامتحانات الحالية.

10. تعتبر اللغة الإنجليزية مادة أساسية ، يدرسها الطالب منذ مرحلة رياض الأطفال.