10 معلومات عن تطبيق نظام التعليم الجديد في «رياض الأطفال» و«الابتدائي»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، تطبيق نظام التعليم الجديد ، في بداية العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، في مرحلة رياض الأطفال ، والصف الأول الابتدائي.
ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته ، عن تطبيق نظام التعليم الجديد ، في مرحلتي رياض الأطفال ، والصف الأول الابتدائي.
1. الدراسة في الصف الأول الأبتدائي ورياض الأطفال ، تبدأ يوم 1 سبتمبر المقبل.
2. يدرس الطالب في الصف الأول الابتدائي 4 كتب.
3. الكتب عبارة عن باقة ، وهي «العلوم ، الرياضيات ، الدراسات ، وأنشطة» ، تهدف إلى بناء الشخصية والحس الوطني.
4. كتب اللغة العربية والإنجليزية والتربية الدينية منفصلة ، وكل كتاب بمفرده.
5. لا توجد امتحانات حتى الصف الثالث الابتدائي.
6. يطبق النظام الجديد على مدارس اللغات الخاصة ، والعربي ، والقومية ، وكل أنواع المدارس.
7. تدرس كل مدرسة تدرس بلغتها.
8. تدرّس اللغات في المدارس الحكومية واليابانية ، من الصف الأول الإعدادي.
9. يتم عمل تقييم دوري للأطفال ، حتى الصف الثالث الابتدائي ، وذلك بشكل مختلف عن الامتحانات الحالية.
10. تعتبر اللغة الإنجليزية مادة أساسية ، يدرسها الطالب منذ مرحلة رياض الأطفال.
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