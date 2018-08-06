10 معلومات عن تطبيق نظام التعليم الجديد في «رياض الأطفال» و«الابتدائي»

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، تطبيق نظام التعليم الجديد ، في بداية العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، في مرحلة رياض الأطفال ، والصف الأول الابتدائي.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته ، عن تطبيق نظام التعليم الجديد ، في مرحلتي رياض الأطفال ، والصف الأول الابتدائي.

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1. الدراسة في الصف الأول الأبتدائي ورياض الأطفال ، تبدأ يوم 1 سبتمبر المقبل.

2. يدرس الطالب في الصف الأول الابتدائي 4 كتب.

3. الكتب عبارة عن باقة ، وهي «العلوم ، الرياضيات ، الدراسات ، وأنشطة» ، تهدف إلى بناء الشخصية والحس الوطني.

4. كتب اللغة العربية والإنجليزية والتربية الدينية منفصلة ، وكل كتاب بمفرده.

5. لا توجد امتحانات حتى الصف الثالث الابتدائي.

6. يطبق النظام الجديد على مدارس اللغات الخاصة ، والعربي ، والقومية ، وكل أنواع المدارس.

7. تدرس كل مدرسة تدرس بلغتها.

8. تدرّس اللغات في المدارس الحكومية واليابانية ، من الصف الأول الإعدادي.

9. يتم عمل تقييم دوري للأطفال ، حتى الصف الثالث الابتدائي ، وذلك بشكل مختلف عن الامتحانات الحالية.

10. تعتبر اللغة الإنجليزية مادة أساسية ، يدرسها الطالب منذ مرحلة رياض الأطفال.