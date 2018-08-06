«التعليم» عن زيادة مصروفات المدارس الخاصة: قد نوافق عليها

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أحمد خيري ، إن الوزارة لم تقر أي زيادة في مصروفات العام الحالي بالنسبة للمدارس الخاصة ، وذلك منذ زيادة العام الماضي ، والتي قدرت بنسبة 14%.

وخلال مداخلة هاتفية ، لبرنامج «صالة التحرير» ، المذاع على شاشة «صدى البلد» ، قال أحمد خيري: «لو كان هناك زيادة ، سوف تدرسها الوزارة قبل بدء الدراسة ، وسوف تحسم قرارها بزيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية من عدمه ، في يوم 22 سبتمبر».

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وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصروفات المدارس الدولية والخاصة ، كما هي في العام الماضي ، ولا يجب على أولياء الأمور ، دفع أي زيادة في المصروفات ، إلا في حالة إقرار وزارة التعليم بالأمر» ، متابعا: «قد تكون هناك زيادة في هذا العام».

وزاد أحمد خيري ، أن الزيادة تكون محسومة ، بحسب التجديدات في المدارس ، مع علم أولياء الأمور بتحسين الأتوبيسات ، وبالتالي تطلب المدرسة زيادة في المصروفات الخاصة بالطلاب».