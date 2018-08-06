الحكومة تحسم الجدل حول زيادة المصروفات المدرسية الحكومية

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الحكومة المصرية تحسم الجدل حول المصروفات المدارس الحكومية، حيث تم إشاعة أنباء عن زيادة مصروفات المدارس الحكومية مع بداية العام الدراسي القادم 2018/ 2019.

وقد أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن تلك الأنباء عارية تمام من الصحة وغير صحيحة على الإطلاق، وقد قام المركز بإصدار بيان له اليوم الموافق الاثنين حول ذلك الخبر.

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وصرح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه قد تم التواصل بشكل مباشر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمعرفة مدى صحة زيادة مصروفات المدارس الحكومية خلال العام الدراسي القادم 2018/ 2019.

وقد أكدت الوزارة على عدم إدراج إي زيادات حول مصروفات المدارس الحكومية ولا المدارس الرسمية للغات خلال العام الدراسي القادم، وأضافت “إن هذا الأمر لم يناقش من الأساس، ولا يجب على أولياء الأمور دفع أي زيادات في المصروفات إلا في حالة إقرار الوزارة لذلك”.

وأكدت الوزارة “أنه في حالة احتياج النظام الجديد للتعليم إلى أي مبالغ مالية، سوف بحث عن موارد لها، وتوفيرها بعد الرجوع إلى ميزانية الوزارة”، وأضافت الوزارة “أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بأي صلة ولا أساس لها من الصحة”.

وأضافت الوزارة حول برنامج تدريب المعلمين على النظام التعليمي الجديد أنها قد قامت بوضع برنامج يهدف إلى تدريب مائتين ألف معلم خلال شهر أغسطس الجاري وسبتمبر القادم لعام 2019، على أن يتم ذلك عن طريق مرحلتين.

وأوضحت الوزارة أن الخطوة الأولى لبرنامج تدريب المعلمين يأتي على مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وثم تأتي المرحلة الثانية الخاصة بنظام الثانوية العامة.

وأكدت الوزارة “أن تدريب المعلمين جيداً من أجل المنظومة التعليمية الجديدة”، وقد ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة أن تتحرى الدقة والموضوعية في نشر أي أخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة قبل أن يتم نشر أي أخبار.

وأكد أن تلك الشائعات من شأنها إثارة القلق و بلبلة الرأي العام، كما أنه يؤثر بشكل سلبي على أوضاع المنظومة التعليمية، وقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص الرقم التالي “0227963273” من أجل التأكد من صحة أي أنباء أو معلومات تتداول بشأن النظام التعليمي في مصر.

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