قائمة المعاهد المعتمدة من «التعليم العالي» لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2018

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انطلقت المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، والمتخلفين عن المرحلة الأولى والثانية، ويبحث الطلاب عن المعاهد التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تجنبا لتعرضهم لأعمال نصب من قبل كيانات وهمية.

ويرصد موقع «مصر 365» ، قائمة بالمعاهد المعتمدة من وزارة التعليم العالي ، وهي كالتالي:

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المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية.

معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلي التابع لكلية البنات القبطية.

معهد الإدارة والسكرتارية التابع لكلية رمسيس البنات.

معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون.

المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بشبرا الخيمة.

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة.

المعهد العالي للغات بمصر الجديدة.

المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.

المعهد العالي لتكنوجيا البصريات بمصر الجديدة.

المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة بمدينة نصر.

معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي.

معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر.

المعهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

المعهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

معهد الجزيرة العالي للإعلام والاتصال بالمقطم.

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم.

المعهد العالي للإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة.

معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي.

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

الأكاديمية الحدثية لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي.

المعهد العالي للهندسة المدينة والمعمارية بـ15 مايو.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية.

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية.

معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا.

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة.

المعهد العالي للسياحية والفنادق بالإسماعيلية «إيجوث».

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

معهد العبور العالي للإدارة والحاسب ونظم المعلومات.

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلبيس.

المعهد العالي للهندسة بيلبيس.

المعهد العالي للهندسة بالشروق.

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – مدينه الشروق.

المعهد العالي للإعلام بمدينة الشروق.

المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس.

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس.

معهد العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة.

المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة.

المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس.

المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول.

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول.

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الأول.

المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول.

المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع 6 أكتوبر.

المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع مطروح.

معهد المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت.

معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت.

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت.

معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بسقارة المريوطية.

معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بسقارة المريوطية.

معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة بسقارة المريوطية.

معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة الهرم.

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم.

المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة.

المعهد الفني للموضة شامبر سانديكال.

معهد هندسة وتكنولوجيا معلومات الطيران بإمبابة.

معهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بطموه.

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ب6 أكتوبر.

المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر.

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد والبيئة بمدينة 6 أكتوبر.

المعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ6 أكتوبر.

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر.

أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر.

المعهد الكندي العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

المعهد الكندي العالي للإدارة بـ6 أكتوبر.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية.

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالشرقية.

المعهد العالي لإدارة المنشآت الصناعية بالمحلة الكبرى.

المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى.

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبوالمطامير.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية «إيجوث».

المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالإسكندرية.

معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة.

معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة.

المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبوقير.

المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبوقير.

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية.

المعهد العالي للدارسات الأدبية بكنج مريوط.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بكنج مريوط.

المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط.

معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

المعهد الفني للتمريض بالجونة.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالعريش.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقا.

المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر.

معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي.

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلقاس.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة.

معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة.

معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة.

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة «قولونجيل».

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة «قولونجيل».

معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

المعهد العالي للغات بالمنصورة.

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة.

المعهد العالي الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

المعهد العالي للإدارة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج.

المعهد العالي للعلوم الادارية بسوهاج.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان فرع قنا.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر «إيجوث».

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر «إيجوث».

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجية ببرج العرب.

الأكاديمية المصرية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

المعهد العالي للدراسات الإسلامية.