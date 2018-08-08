كل ما تريد معرفته عن التقديم للسكن في المدن الجامعية

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بدأ التقديم الإلكتروني في المدن الجامعية، بداية من مطلع أغسطس، ويستمر حتى 31 من الشهر ذاته، حيث تشهد عملية تنسيق القبول في المدن الجامعية عدة إجراءات للتيسير على الطلاب.

ويرصد موقع «مصر 365»، كل ما يهم الطالب عن كيفية التقديم لمكتب تنسيق القبول في المدن الجامعية، وهي كالتالي:

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أولا: الطلاب القدامى

1. يجب أن يكون الطالب حاصلا على تقدير «امتياز» أو «جيد جدا» أو «جيد».

2. بعد استيفاء الطالب الأوراق المطلوبة، يتجه إلى لجنة الاستلام في المبنى الذي كان يقيم فيه العام الماضي، لمراجعة بياناته ورقيا وإلكترونيا.

3. بعد الانتهاء من المراجعة يتجه الطالب لمكتب شؤون الطلاب لشراء ملف الإقامة.

4. بعد استيفاء الملف كاملا يسلمه الطالب إلى لجنة الاستلام التي راجع بها البيانات.

ثانيا: الطلاب المستجدين

1. يتجه الطالب للجنة التنسيق الإلكتروني المختصة، لمراجعة استمارة طلب الالتحاق بالمدينة الجامعية إلكترونيا.

2. بعد انتهاء الطالب من المراجعة الإلكترونية لطلب الالتحاق بالمدينة الجامعية، يتجه إلى لجنة الاستلام لتسليم طلب الالتحاق في مكتب شؤون الطلاب.

ثالثا: الطلاب قدامى الجامعة «مستجد ، منقطع عن المدينة» ، الحاصلين على تقدير «امتياز ، جيد جدا ، جيد»، يتجهون لمكتب شؤون الطلاب لتسليم الاستمارة والإشعار الإلكتروني في المدينة الجامعية.

رابعا: طلاب الفئات الخاصة من الطلاب القدامى الحاصلين على تقدير «مقبول ، مادة ، مادتين ، وقف قيد بعذر»، يكون التقديم للمدن الجامعية على الموقع الإلكتروني فقط، ويتابع الطالب النتيجة على صفحة الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية بـ«فيس بوك».

خامسا: الطلاب القدامى «دور ثان ، تيرم صيفي ، تيرم تاسع ، مناطق نائية ، علوم قدامى ما زال في المستوى ، طب لائحة ، ونتيجة بعذر»، فيتم تسليم الاستمارة والإشعار الإلكتروني في مكتب شؤون الطلاب، ومتابعة النتيجة على صفحة الإدارة العامة للمدن الجامعية والتغذية بـ«فيس بوك».

سادسا: الطلاب المستجدين «ثانوية من الخارج ، مناطق نائية ، مدارس متفوقين ، وشهادات فنية» ، يتم تسليم الاستمارة والإشعار الإلكتروني في مكتب شؤون الطلاب.

ويوجد التماسات اجتماعية ومرضية ومحافظات نائية، للحاصلين على تقدير أقل من «جيد» ، حيث يتجه الطالب لمكتب الرعاية الاجتماعية لتسليم الاستمارة والإشعار الإلكتروني والمرفقات، والراغبين في الإقامة بدار الضيافة «قدامى – مستجدين»، يتجهون للدار لتسليم الاستمارة والإشعار الإلكتروني، أما الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة «قدامى ومستجدين» ، فيتم تسليم الاستمارة فقط.

ويبدأ التقديم الإلكتروني اعتبارا من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس ، والتقديم الورقي من 7 أغسطس حتى 30 أغسطس، والتقديم الورقي للطلاب المستجدين «ثانوية عامة» من 2 سبتمبر حتى 13 سبتمبر 2018.

واستحدثت المدن الجامعية ، بعض الإجراءات عند التقديم في المدينة للعام الجامعي الجديد، كالتالي:

1. على الطالب إدخال بياناته الشخصية والجامعية على الموقع الإلكتروني، في مواعيد التقديم المعلن عنها، ولن يقبل طلبات للالتحاق بعد المواعيد المقررة سلفا.

2. بعد إدخال البيانات على الموقع يطبع الطالب الطلب الإلكتروني.

3. يطبع الطالب طلب الالتحاق الورقي، بعد الدخول لرابط إرشادات التقديم والإقرارات، واختيار الجامعة من القائمة والضغط على عرض التعليمات، واعتماده بختم شعار الجمهورية الخاص بشؤون طلاب الكلية.

4. يتجه الطالب للجان المختصة لمراجعة بياناته إلكترونيا وورقيا، وتسليم ملف الإقامة مرفقا به الأوراق المطلوبة.

5. بالنسبة للطالب المستجد، يتجه للجان المختصة لمراجعة بياناته إلكترونيا وورقيا، وتسليم طلب الالتحاق للجان المختصة مرفقا بالأوراق المطلوبة.

6. تتجه الطالبات «قديمة جامعة ، مستجدة ، منقطعة مدينة» ، من الحاصلات على تقدير «امتياز»، للجان المختصة لمراجعة بياناتهن ورقيا ، وتسليم طلب الالتحاق للجان المختصة.

7. يتجه الطالب «قديم جامعة ، مستجد ، منقطع مدينة»، من الحاصلين على تقدير «امتياز ، جيد جدا ، جيد» ، للجان المختصة لمراجعة بياناته ورقيا ، وتسليم طلب الالتحاق للجنة المختصة.

8. يتجه الطلاب «قدامى جامعة ، قدامى مدينة ، مناطق نائية»، من الحاصلين على تقدير «امتياز ، جيد جدا ، جيد»، والمستجدين، للجنة المختصة لمراجعة بياناتهم إلكترونيا وورقيا وتسليم طلب الالتحاق للجنة المختصة.

9. يسلم الطلاب «تيرم تاسع ، باقي ساعات معتمدة ، سمر كورس ، دور ثان ، محافظات نائية أقل من جيد» ، أوراقهم للجان المختصة لمراجعتها ورقيا فقط، مرفقا معها الإشعار الإلكتروني.

10. يتجه الطالب «ثانوية عامة من الخارج»، للجنة المختصة لمراجعة بياناته إلكترونيا وورقيا وتسليم طلب الالتحاق للجنة المختصة.

11. يقدم الطلاب القدامى الحاصلين على «مقبول ، مادة ، مادتين ، وقف قيد ، راسب ، نتيجه بعذر ، حالات أخرى»، أوراقهم على الموقع الإلكتروني فقط، ويتابع الطالب صفحة المدن الجامعية على «فيس بوك»، وفي حال القبول يتجه للجنة المختصة لمراجعة بياناته.

12. يسلم الطلاب المتقدمين بالتماسات «اجتماعية ومرضية»، أوراقهم للجان المختصة لمراجعتها ورقيا فقط ، من 7 أغسطس حتى 30 أغسطس للقدامى، ومن 2 سبتمبر حتى 13 سبتمبر للمستجدين ثانوية عامة، مرفقا معها الأوراق المطلوبة.

13. يتابع الطالب طلب الالتحاق الإلكتروني الخاص به برقمه القومي، عن طريق الدخول على رابط الاستعلام عن القبول في المدن الجامعية.

14. يستطيع الطالب تعديل بياناته برقمه القومي وكلمة المرور الخاصة به، وبمجرد انتهاء فترة التسجيل لن يستطيع الطالب الدخول على هذه الخاصية.

أما عن الأوراق المطلوبة ، فهي كالتالي:

أولا: فئة قديم جامعة قديم مدينة من الحاصلين على تقدير «امتياز، جيد جدا، جيد»، يكون طلب الالتحاق مستوف من الكلية والضامن ، والإشعار الإلكتروني بعد المراجعة ، وصورتين من بطاقة رقم قومي للطالب سارية ، وصورتين من بطاقة رقم قومي لولي الأمر سارية ، و10 صور ضوئية ، وفي حالة وجود ولي أمر غير الوالد تقدم صورة من مستند يوضح السبب «شهادة وفاة، انفصال والدين» وغيره.

ثانيا: فئة مستجدين ثانوية عامة، يتم تقديم طلب الالتحاق مستوف من الكلية والضامن ، وصورتين من بطاقة ترشيح الثانوية العامة والإشعار الإلكتروني بعد المراجعة، وصورتين من بطاقة رقم قومي للطالب سارية، وصورتين من بطاقة رقم قومي لولي الأمر سارية، وصورتين شخصيتين، وفي حالةك وجود ولي أمر غير الوالد ، تقدم صورة من مستند يوضح السبب «شهادة وفاة، انفصال والدين» ، وغيره.

ثالثا: فئة الالتماسات الاجتماعية والمرضية والحالات الخاصة، يتجهون للجنة المختصة لسحب طلب الالتماس وتقديمه، مرفقا به الأوراق المطلوبة ، وفقا لكل حالة كالتالي:

– فئة الطلاب المتقدمين بالتماسات اجتماعية: استمارة الالتحاق مستوفاة من الكلية والضامن، التماس مقدم من الطالب على النموذج المتوفر في مكاتب الرعاية الاجتماعية مرفقا به إيصال سداد بـ20 جنيه، أصل البحث الاجتماعي، أصل شهادة الحيازة الزراعية، أصل مفردات مرتب عائل الأسرة أو المعاش، صورة بطاقة الرقم القومي للطالبة سارية، صورة من بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد لباقي أفراد الأسرة، وإشعار التقديم الإلكتروني.

– فئة الطلاب المتقدمين بالتماسات لأسباب طبية: استمارة الالتحاق مستوفاة من الكلية والضامن، التماس مقدم من الطالب على النموذج المتوفر في مكاتب الرعاية الاجتماعية مرفقا به إيصال سداد بـ20 جنيه، أصول الشهادات الطبية الخاصة بالطالب، صورة من البطاقة الصحية الخاصة بالطالب المستلمة من شؤون طلاب الكلية، صورة بطاقة الرقم القومي للطالب سارية، صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر سارية، إشعار التقديم الإلكتروني.