كل ما تريد معرفته عن المناهج في نظام التعليم الجديد

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، الانتهاء من بناء مناهج نظام التعليم الجديد ، المقرر تطبيقه بداية من العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، على الطلاب في مرحلتي رياض الأطفال ، والصف الأول الابتدائي.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته ، عن بناء المناهج في منظومة التعليم الجديدة ، المقرر تطبيقها بداية من العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، وهي كالتالي:

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1. وضع مركز المناهج والوسائل التعليمية ، إطارا عاما للمناهج ، وفقا لسياسات المنظومة الجديدة للتعليم ، وشكل المناهج في نظام التعليم الجديد.

2. استعان مركز المناهج والوسائل التعليمية ، بخبراء دوليين في بناء المناهج الجديدة ، ضمن منظومة التعليم الجديدة.

3. وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مناهج تعتمد على الفهم ، وفقا للمعايير الدولية.

4. وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إطارا عاما للمناهج ، يتم من خلاله وضع سياسة المناهج خلال السنوات المقبلة.

5. تركز المناهج في نظام التعليم الجديد ، على الأنشطة ورؤوس الموضوعات ، كي يتمكن الطالب من البحث عن المعلومة ، عن طريق بنك المعرفة المصري ، ومصادر التعلم الأخرى.

6. تساهم المناهج الجديدة ، في تعريف الطالب بالقضايا المهمة ، ومن بينها «المواطنة ، التعايش ، الصحة والسكان ، خطورة الإدمان ، وختان الإناث» ، وغيرها من القضايا المهمة.

7. قسّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مناهج الصفوف الأولى إلى نوعين من المناهج.

8. المناهج الجديدة تضم باقة من عدة مواد دراسية ، هي «العلوم ، الرياضيات ، والدراسات».

9. اللغة العربية واللغة الإنجليزية ، والتربية الدينية ، تدرس في نظام التعليم الجديد ، كمواد منفصلة.

10. يتم تحديث المناهج الدراسية ، للصفوف من الثاني الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي.