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نص خطاب وزارة التربية الخاص بنظام الثانوية العامة التراكمي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قيامها بإرسال خطاب رسمي إلى جميع “مديريات التربية والتعليم” في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقد جاء فيه أن الدراسة في جميع المواد الدراسية للصفين الأول والثاني الثانوية سوف تكون ممتدة على مدار الفصلين الدراسيين للعام الدراسي الجديد 2018/ 2019 إلى حين إصدار القرار الوزاري الموضح لذلك.

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نص خطاب وزارة التربية

وقد أعلنت الوزارة في خطابها الرسمي التالي:

“وزارة التربية والتعليم

الإدارة العامة للتعليم الثانوي

السيد الأستاذ/ مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة ….

بعد تقديم أسمى آيات التهاني بمناسبة العام الدراسي الجديد 2018/ 2019، نفيد سيادتكم بأنه تم وقف العمل بالقرار الوزاري رقم 273 لعام 2012، بشأن نظام الدراسة لطلاب الصف الأول الثانوي، ووقف العمل بالمواد 1، 2، 4 بالقرار الوزاري رقم 274 لسنة 2012 بشان نظام الدراسة لطلاب الصف الثاني الثانوي، والجداول الملحقة به.

كما يتم التنبيه بالتوجيه بأن نظام الدراسة في جميع المواد الدراسية للصفين الأول، والثاني الثانوي، تكون ممتدة على مدار الفصلين الدراسيين للعام الدراسي 2018/ 2019 لحين استصدار القرار الوزاري المبين لذلك، وسنوافيكم به فور صدوره.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير”.

يجدر هنا الإشارة إلى أن من المتعين أن يتم البدء في تطبيق “نظام الثانوية العامة التراكمية” الجديد على جميع الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوية خلال العام الدراسي الجديد 2018/ 2019.

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