غدا.. انطلاق تنسيق الثانوية الأزهرية 2018

Advertisements

يبدأ العمل في مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر ، غدا الأحد ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، لتسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الأول بالشهادة الثانوية الأزهرية 2018 ، بأقسامها المختلفة «علمي ، أدبي ، وشعبة إسلامية» ، وذلك حسب ما أعلن الدكتور محمد المحرصاوي ، رئيس جامعة الأزهر.

الدكتور محمد المحرصاوي ، أكد أن تسجيل الرغبات يبدأ غدا الأحد ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي ، ينتهي في يوم الخميس الموافق 16 أغسطس من العام الحالي 2018.

Advertisements

وأضاف رئيس جامعة الأزهر ، أن تسجيل الرغبات في مكتب تنسيق الثانوية الأزهرية ، سوف يكون إلكترونيا ، عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية على شبكة الإنترنت.