إجراءات وشروط قبول الدبلومات في تنسيق الثانوية الفنية 2018

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ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ، أن التنسيق الخاص بالشهادات الفتية للعام 2028 ، سوف ينطلق يوم الإثنين المقبل الموافق 13 أغسطس من العام الحالي 2018 ، ويستمر حتى يوم الأحد ، الموافق 19 أغسطس من العام الحالي 2018.

ويرصد موقع «مصر 365» ، الإجراءات والشروط الخاصة بتقدم طلاب الشهادات الفنية ، في تنسيق الجامعات والمعاهد للعام 2018 ، والتي جاءت كالتالي:

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1. يتقدم طلاب الشهادات الفنية لتنسيق الدبلومات الفنية ، بحد أدنى مجموع 60% ، للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية ، بنظام 3 لـ5 سنوات.

2. يتقدم الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية «التجارية ، الصناعية ، الزراعية ، والسياحة والفنادق» ، من أصحاب مجموع 60% فأكثر.

3. بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية ، لمساعدي الخدمات الصحية ، يجب أن يكون مجموعهم 75% فأكثر.

4-. الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة ، بنظام الخمس سنوات ، وكذلك الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ، التابعة لوزارة التعليم العالي ، ونظائرها ، يجب أن يكون مجموعهم بنسبة 60% فأكثر.

5. بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة ، «التجارية ، الصناعية ، السياحة والفنادق ، والخدمة الاجتماعية» ، من المعاهد المتوسطة الخاصة ، التابعة لوزارة التعليم العالي ، يجب أن يكون مجموعهم 60% فأكثر.

6. يمكن لطلاب دبلوم المدارس المتقدمة ، «التجارية ، الصناعية ، الزراعية ، والسياحة والفنادق» ، بنظام الخمس سنوات ، التقدم في هذه المرحلة من التنسيق

7. يحق للطلاب الحاصلين على دبلوم السالزيان الدون بوسكو ، دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل ، مركز التكنولوجيا المتميز.

8. بالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض «شعبة تمريض» ، التابعة للجامعات ، فيجب أن يكون مجموعهم 75% فأكثر

9. الأعداد المقرر قبولها ، من حملة الشهادات الفنية ، للدراسة في كليات الجامعات المصرية ، التي تقبل هذه الفئة من الطلاب ، تحدد بنسبة 10% فقط ، من إجمالي الأعداد المقرر قبولها في هذه الكليات ، من حملة الثانوية العامة.

10. ثلثا النسبة المقررة سلفا للشهادات الفنية ، بنظام الخمس سنوات بعد الحصول على الشهادة الإعدادية ، ودبلوم المعاهد الفنية ، بنظام «الثانوية + سنتان» ، والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية ، بنظام الثلاث سنوات.

11- يتم تحديد الحد الأدنى للقبول ، في هذه المرحلة من تنسيق الثانوية الفنية 2018 ، وفقا للأعداد المقرر قبولها ، لكل فئة من هذه الفئات.

12. بالنسبة الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية ، بمجموع نسبته أقل من 75% وحتى 65% ، يتم تقديم أوراقهم مباشرة ، في المعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية ، حيث يتم قبولهم في الصف الثالث بهذه المعاهد.