تعرف على مواعيد العمل في مكتب التنسيق لطلاب الشهادات الفنية

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تستعد مكاتب التنسيق في محافظات الجمهورية كافة ، لفتح أبوابها أمام طلاب الشهادات الفنية 2018 ، للتقدم لتسجيل رغباتهم ، في المرحلة الخاصة بالدبلومات الفنية المختلفة ، وذلك بداية من اليوم الإثنين الموافق 13 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وحتى يوم الأحد المقبل ، الموافق 19 أغسطس من العام الحالي 2018.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، مواعيد وأماكن التقدم للتنسيق الإلكتروني ، لطلاب الشهادات الفنية ، وهي كالتالي:

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1. تفتح معامل الحاسب الآلي في الجامعات ، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا ، وحتى الساعة الثالثة عصرا ، وذلك بشكل يومي ، خلال أيام المرحلة.

2. بإمكان طالب الشهادات الفنية ، التقدم لمكتب التنسيق ، عن طريق الحاسب الشخصي ، أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات.

3. يكون موقع التنسيق الإلكتروني ، متاحا لمدة 24 ساعة ، طوال أيام المرحلة.

4. ينتهي إدخال أو تعديل رغبات طلاب الشهادات الفنية ، في تمام الساعة السابعة مساء ، في آخر أيام المرحلة.

5. يجب إدخال قائمة الرغبات كاملة ، وعدم الاكتفاء بالرغبات المطلوبة من الطالب.

6. يكون متاحا أمام الطالب ، تعديل رغباته طوال أيام المرحلة ، وذلك حتى إغلاق باب مرحلة التنسيق.