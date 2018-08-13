تعرف على مواعيد تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية في مكاتب التنسيق بحسب شرائح المجموع

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تستعد مكاتب التنسيق في محافظات الجمهورية كافة ، لفتح أبوابها أمام طلاب الشهادات الفنية 2018 ، للتقدم لتسجيل رغباتهم ، في المرحلة الخاصة بالدبلومات الفنية المختلفة ، وذلك بداية من اليوم الإثنين الموافق 13 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وحتى يوم الأحد المقبل ، الموافق 19 أغسطس من العام الحالي 2018.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، الأيام المحددة لطلاب الشهادات الفنية ، للتقدم لمكاتب التنسيق لتسجيل رغباتهم ، بحسب شرائح المجموع ، وهي كالتالي:

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1. الطلاب الحاصلين على مجموع نسبته 75% فأكثر ، يتقدمون إلى مكاتب التنسيق برغباتهم ، يومي الإثنين والثلاثاء ، الموافقين 13 و 14 أغسطس من العام الحالي 2018.

2. الطلاب الحاصلين على مجموع نسبته 70% فأكثر ، يتقدمون إلى مكاتب التنسيق برغباتهم ، يومي الأربعاء والخميس ، الموافقين 15 و 16 أغسطس من العام الحالي 2018.

3. الطلاب الحاصلين على مجموع نسبته 60% فأكثر ، يتقدمون إلى مكاتب التنسيق برغباتهم ، في أيام الجمعة والسبت والأحد ، الموافقين 17 و18 و19 أغسطس من العام الحالي 2018.