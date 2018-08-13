كل ما تريد معرفته عن قواعد تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية 2018

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تستعد مكاتب التنسيق في محافظات الجمهورية كافة ، لفتح أبوابها أمام طلاب الشهادات الفنية 2018 ، للتقدم لتسجيل رغباتهم ، في المرحلة الخاصة بالدبلومات الفنية المختلفة ، وذلك بداية من اليوم الإثنين الموافق 13 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وحتى يوم الأحد المقبل ، الموافق 19 أغسطس من العام الحالي 2018.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، كل ما يهم طالب الدبلومات الفنية معرفته ، عن قواعد تقليل الاغتراب والتحويل ، حيث يكون التحويل بين الكليات الجامعية ، عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ، وفقا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة ، من المجلس الأعلى للجامعات ، والتي جاءت كالتالي:

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1. التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

2. التحويل غير المناظر يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

3. يجب الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

4. التحويل يكون عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

5. لا توجد تحويلات ورقية في طلبات تقليل الاغتراب.

6. يتم التحويل لمرة واحدة فقط.

7. يجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها ، مثل اجتياز اختبار القدرات.

8. المفاضلة تكون بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

9. في التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة ، والمتوسطة ، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق ، في أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة ، بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في التخصص ذاته ، أو في تخصص آخر غير مناظر ، وذلك شرط استيفاء الطالب ، للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه ، وكذلك في ضوء النسبة المقررة وبأسبقية المجموع.

10. في الحالات السابقة كافة ، يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط.

11. في حال وجود أي استفسار للدخول على شبكة الإنترنت ، يمكن للطالب الاتصال تليفونيا ، على الرقم 19468 ، وذلك بسعر المكالمة العادية ، من أي موقع من القاهرة ، أو محافظات الجمهورية كافة.

12. يجب الالتزام الدقيق بالمواعيد والأيام المخصصة للطلاب ، لتقديم رغباتهم.

13. يتم الإعلان عن مواعيد أداء اختبارات القدرات ، لطلاب الشهادات الفنية ، «صناعي بنظام الخمس سنوات ، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية» ، في وقت لاحق.