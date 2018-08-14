بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ دور ثان في 311 لجنة بالجمهورية

Advertisements

انطلقت منذ قليل ، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للشعبة الأدبية والشعبة العلمية ، حيث يؤدي 35 ألفا و336 طالبا وطالبة ، امتحان مادة التاريخ ، بينما يؤدي 33 ألفا و120 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية ، امتحان مادة الفيزياء ، وذلك داخل 311 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية كافة.

غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة ، تواصلت مع رؤساء لجان سير الامتحانات ، واطمأنت على وصول أسئلة الامتحانات ، إلى مقر اللجان دون تأخير ، فضلا عن تأمين طرق نقلها ، من قبل أفراد الشرطة والأمن الإداري في المديريات التعليمية.

Advertisements

وبدأت امتحانات الثانوية العامة دور ثان ، يوم السبت الموافق 11 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وتنتهي قي 20 أغسطس الحالي ، الموافق يوم وقفة عيد الأضحى المبارك.