نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2018 بالجيزة: استعلم عن نتيجة التظلمات الآن

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نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2018 بالجيزة، الإعلان عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة بالجيزة تعرف على رابط النتيجة، حيث ظهرت نتيجة تظلمات الثانوية العامة بالجيزة من خلال هذا الرابط، حيث تم الدخول على الرابط وكتابة رقم جلوس الطالب ثم الضغط على البحث لتظهر نتيجة التظلم إلى الطالب.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2018 بالجيزة

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “لجان النظام والمراقبة” في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية قد قامت باستقبال تظلمات من طلاب شهادة الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم خلال امتحانات التعليم الثانوي للدور الأول لعام 2017/ 2018.

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وقد أعلن رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة عن إجراءات وضوابط تقديم تظلم الطلاب عن نتائجهم عن طريق سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم تظلم فيها تدفع في أحد البنوك الوطنية لحساب “صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أو على البنك المركزي لحساب رقم ” 1543070416719000014″، أو ببنك مصر على حساب رقم ” 1050001000036407″.

ويتم تقديم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية” التي تتبع اللجنة مرفقاُ بها إيصال السداد، ويلتزم الطالب أو الطالبة بالتواجد في مقر لجنة النظام والمراقبة في المواعيد المحددة للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع.

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