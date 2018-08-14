تعرف على أهم المحاور الأساسية لنظام التعليم الجديد

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، لتطبيق نظام التعليم الجديد ، بداية من العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، وذلك بعد أن اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نظام التعليم الجديد ، في المؤتمر الوطني السادس للشباب ، الذي استضافته مؤخرا جامعة القاهرة على مدار يومين.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم المحاور التي يقوم عليها نظام التعليم الجديد ، الذي اعتمدته الوزارة والقيادة السياسية ، والتي جاءت كالتالي:

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1. يقوم نظام التعليم الجديد ، على 5 محاور رئيسية ، تمثلت في «المحتوى الرقمي التعليمي ، البنية التكنولوجية ، بناء المناهج الدراسية ، تدريب المعلمين ، بناء بنك الأسئلة ونظام التصحيح الإلكتروني للصف الأول الثانوي».

2. المقصود بتوفير محتوى تعليمي رقمي ، هو توفير موسوعة عربية وقواميس ، وكتب قراءة عربية ومصادر تعليمية معرفية ، و5700 فيلم تفاعلي ، فضلا عن توضيحات تفاعلية للرياضيات.

3. وتتضمن البنية التكنولوجية في المدارس ، توفير «تابلت» للطلاب ، وتشغيل شبكات داخلية للطلاب ، تكون متصلة بشبكة الإنترنت ، تضم المحتوى العلمي والرقمي.

4. توفر المواد التعليمية ومناهج الصفوف الأولى ، في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ، باقة من المناهج ، تشمل «الرياضيات ، العلوم ، والدراسات باللغة الإنجليزية» ، فضلا عن توفير الباقة ذاتها باللغة العربية ، وكتاب لغة عربية ، وكتاب تربية دينية ، وكتاب اللغة الإنجليزية.

5. يتم تدريب المعلمين للصفوف الأولى والصف الأول الثانوي ، عن طريق برنامج «المعلمون أولا» ، والأكاديمية المهنية للمعلمين ، و«يونيسيف ويسكفري».

6. يطبق نظام التصحيح الإلكتروني ، على طلاب الصف الأول الثانوي ، على أن يتم تدريب المصححين ، وتطبيق التصحيح الرقمي وبنوك الأسئلة ، عن طريق المعلمين والموجهين.