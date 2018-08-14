تعرف على أهم المحاور الأساسية لنظام التعليم الجديد

منذ 46 دقيقة اخبار التعليم
تعرف على أهم المحاور الأساسية لنظام التعليم الجديد
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، لتطبيق نظام التعليم الجديد ، بداية من العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، وذلك بعد أن اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نظام التعليم الجديد ، في المؤتمر الوطني السادس للشباب ، الذي استضافته مؤخرا جامعة القاهرة على مدار يومين.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم المحاور التي يقوم عليها نظام التعليم الجديد ، الذي اعتمدته الوزارة والقيادة السياسية ، والتي جاءت كالتالي:

1. يقوم نظام التعليم الجديد ، على 5 محاور رئيسية ، تمثلت في «المحتوى الرقمي التعليمي ، البنية التكنولوجية ، بناء المناهج الدراسية ، تدريب المعلمين ، بناء بنك الأسئلة ونظام التصحيح الإلكتروني للصف الأول الثانوي».

2. المقصود بتوفير محتوى تعليمي رقمي ، هو توفير موسوعة عربية وقواميس ، وكتب قراءة عربية ومصادر تعليمية معرفية ، و5700 فيلم تفاعلي ، فضلا عن توضيحات تفاعلية للرياضيات.

3. وتتضمن البنية التكنولوجية في المدارس ، توفير «تابلت» للطلاب ، وتشغيل شبكات داخلية للطلاب ، تكون متصلة بشبكة الإنترنت ، تضم المحتوى العلمي والرقمي.

4. توفر المواد التعليمية ومناهج الصفوف الأولى ، في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ، باقة من المناهج ، تشمل «الرياضيات ، العلوم ، والدراسات باللغة الإنجليزية» ، فضلا عن توفير الباقة ذاتها باللغة العربية ، وكتاب لغة عربية ، وكتاب تربية دينية ، وكتاب اللغة الإنجليزية.

5. يتم تدريب المعلمين للصفوف الأولى والصف الأول الثانوي ، عن طريق برنامج «المعلمون أولا» ، والأكاديمية المهنية للمعلمين ، و«يونيسيف ويسكفري».

6. يطبق نظام التصحيح الإلكتروني ، على طلاب الصف الأول الثانوي ، على أن يتم تدريب المصححين ، وتطبيق التصحيح الرقمي وبنوك الأسئلة ، عن طريق المعلمين والموجهين.