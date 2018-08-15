الحكومة توافق على تدريب المعلمين على منظومة التعليم الجديدة بـ5 ملايين دولار

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أعلن مجلس الوزراء المصري ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم الثلاثاء ، على تفويض الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتمديد التعاقد مع شركة «ديسكفري إديوكيشن» ، لمدة 3 سنوات ، وذلك بإجمالي 5 ملايين دولار أمريكي ، بهدف استكمال تدريب المعلمين على المنظومة الجديدة للتعليم.

ويهدف قرار الحكومة الجديد ، على تهيئة مناخ أفضل للمنظومة التعليمية الجديدة ، فضلا عن تحقيق التنمية المهنية المستديمة للمعلمين ، حيث إنهم عصب العملية التعليمية ، عن طريق الارتقاء بالمهارات الفنية والأكاديمية والشخصية لهم ، والتأكيد على مواصلة الجهود ، التي تهدف إلى إعداد معلم قادر على التعامل مع التلاميذ بفعالية ، إضافة إلى تطبيق المنظومة الجديدة ، وذلك بما يضمن تخريج أجيال جديدة ، قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة ، والمنافسة في مختلف المجالات العلمية والعملية.

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