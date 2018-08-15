الحكومة توافق على تدريب المعلمين على منظومة التعليم الجديدة بـ5 ملايين دولار

منذ 43 دقيقة اخبار التعليم
الحكومة توافق على تدريب المعلمين على منظومة التعليم الجديدة بـ5 ملايين دولار
طارق شوقي

أعلن مجلس الوزراء المصري ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم الثلاثاء ، على تفويض الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتمديد التعاقد مع شركة «ديسكفري إديوكيشن» ، لمدة 3 سنوات ، وذلك بإجمالي 5 ملايين دولار أمريكي ، بهدف استكمال تدريب المعلمين على المنظومة الجديدة للتعليم.

ويهدف قرار الحكومة الجديد ، على تهيئة مناخ أفضل للمنظومة التعليمية الجديدة ، فضلا عن تحقيق التنمية المهنية المستديمة للمعلمين ، حيث إنهم عصب العملية التعليمية ، عن طريق الارتقاء بالمهارات الفنية والأكاديمية والشخصية لهم ، والتأكيد على مواصلة الجهود ، التي تهدف إلى إعداد معلم قادر على التعامل مع التلاميذ بفعالية ، إضافة إلى تطبيق المنظومة الجديدة ، وذلك بما يضمن تخريج أجيال جديدة ، قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة ، والمنافسة في مختلف المجالات العلمية والعملية.