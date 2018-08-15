تعرف على طبيعة نظام التعليم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، لتطبيق منظومة التعليم الجديدة ، بداية العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، وذلك بعد أن اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب ، الذي استضافته جامعة القاهرة مؤخرا على مدار يومين.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، طبيعة الدراسة في نظام التعليم الجديد ، في المرحلة الثانوية ، وهي كالتالي:

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1. تنقسم خريطة الدراسة في المرحلة الثانوية ، ضمن نظام التعليم الجديد ، إلى 3 محاور رئيسية ، هي «المجالات ، المقررات الدراسية ، وتوزيع المقررات».

2. يشمل محور المجالات في نظام التعليم الجديد ، 5 عناصر ، هي «اللغات الأساسية ، العلوم والتكنولوجيا ، العلوم الإنسانية ، الفنون ، والتربية الشخصية والاجتماعية».

3. تشمل الشعب في نظام التعليم الجديد ، شعبتين ، هما العلوم والتكنولوجيا ، والعلوم الإنسانية.

4. تنقسم الدراسة في العلوم والتكنولوجيا إلى مجموعتين ، الأولى «علوم» ، وتضم مواد «الكيمياء ، الفيزياء ، بيولوجي ، وعلوم البيئة» ، أما المجموعة الثانية ، وهي علوم الرياضيات ، فتشمل «رياضة 1 ، رياضة 2 ، ورياضة 3».

5. تضمن نظام التعليم الجديد ، إضافة مواد جديدة ، وهي «لغات البرمجة ، تكنولوجيا التصميم ، وتكنولوجيا الروبوت».

6. تشمل شعبة العلوم الإنسانية ، مواد «الجغرافيا ، التاريخ ، علم النفس ، علم الاقتصاد ، التنمية ، العلاقات الدولية ، واللغة الأجنبية الثانية».

7. المقصود باللغات الأساسية في نظام التعليم الجديد ، مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

8. المقصود بمجال الفنون ، في نظام التعليم الجديد ، «التربية الفنية ، التربية الموسيقية ، التربية المسرحية ، والإعلام».

9. يتضمن مجال التربية الشخصية والاجتماعية ، مواد ومقررات دراسية ، عبارة عن «التربية الدينية ، التربية البدنية الصحية ، التربية المهنية ، اقتصاد ، علوم تطبيقية ، علوم زراعية ، علوم صناعية ، علوم تجارية ، وعلوم فندقية».

10. يتم توزيع المواد الدراسية في المرحلة الثانوية ، على الطالب في الصفوف من الأول حتى الثالث الثانوي ، حيث يدرس اللغة العربية واللغة الإنجليزية كمواد أساسية ، ثم يختار الطالب في الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي ، مادة واحدة من مواد «رياضة 1 ورياضة 2» ، وفي الصف الثالث الثانوي ، يختار الطالب مادتين.

11. تشمل شعبة العلوم الإنسانية ، مواد «الجغرافيا ، التاريخ ، علم النفس ، علم الاقتصاد ، التنمية ، العلاقات الدولية ، واللغة الأجنبية الثانية» ، حيث يختار الدارس في الثلاث صفوف ، 3 مواد بواقع مادة في كل صف دراسي.

12. يختار الدارس في توزيع مواد الفنون ، مادة واحدة في كل صف دراسي ، تشمل مواد «التربية الفنية ، التربية الموسيقية ، التربية المسرحية ، والإعلام».

13. يشمل مجال التربية الشخصية والاجتماعية ، مواد «التربية الدينية ، التربية البدنية الصحية ط التربية المهنية طة، اقتصاد ، علوم تطبيقية ، علوم زراعية ، علوم صناعية ، علوم تجارية ، وعلوم فندقية» ، حيث يدرس الطالب ، التربية الدينية والبدنية والصحية ، ثم يختار مادة أخرى.