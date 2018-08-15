تعرف على طبيعة نظام التعليم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية

منذ 33 دقيقة اخبار التعليم
تعرف على طبيعة نظام التعليم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية
وزير التربية والتعليم يشرح تفاصيل نظام التعليم الجديد

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، لتطبيق منظومة التعليم الجديدة ، بداية العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، وذلك بعد أن اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب ، الذي استضافته جامعة القاهرة مؤخرا على مدار يومين.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، طبيعة الدراسة في نظام التعليم الجديد ، في المرحلة الثانوية ، وهي كالتالي:

1. تنقسم خريطة الدراسة في المرحلة الثانوية ، ضمن نظام التعليم الجديد ، إلى 3 محاور رئيسية ، هي «المجالات ، المقررات الدراسية ، وتوزيع المقررات».

2. يشمل محور المجالات في نظام التعليم الجديد ، 5 عناصر ، هي «اللغات الأساسية ، العلوم والتكنولوجيا ، العلوم الإنسانية ، الفنون ، والتربية الشخصية والاجتماعية».

3. تشمل الشعب في نظام التعليم الجديد ، شعبتين ، هما العلوم والتكنولوجيا ، والعلوم الإنسانية.

4. تنقسم الدراسة في العلوم والتكنولوجيا إلى مجموعتين ، الأولى «علوم» ، وتضم مواد «الكيمياء ، الفيزياء ، بيولوجي ، وعلوم البيئة» ، أما المجموعة الثانية ، وهي علوم الرياضيات ، فتشمل «رياضة 1 ، رياضة 2 ، ورياضة 3».

5. تضمن نظام التعليم الجديد ، إضافة مواد جديدة ، وهي «لغات البرمجة ، تكنولوجيا التصميم ، وتكنولوجيا الروبوت».

6. تشمل شعبة العلوم الإنسانية ، مواد «الجغرافيا ، التاريخ ، علم النفس ، علم الاقتصاد ، التنمية ، العلاقات الدولية ، واللغة الأجنبية الثانية».

7. المقصود باللغات الأساسية في نظام التعليم الجديد ، مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

8. المقصود بمجال الفنون ، في نظام التعليم الجديد ، «التربية الفنية ، التربية الموسيقية ، التربية المسرحية ، والإعلام».

9. يتضمن مجال التربية الشخصية والاجتماعية ، مواد ومقررات دراسية ، عبارة عن «التربية الدينية ، التربية البدنية الصحية ، التربية المهنية ، اقتصاد ، علوم تطبيقية ، علوم زراعية ، علوم صناعية ، علوم تجارية ، وعلوم فندقية».

10. يتم توزيع المواد الدراسية في المرحلة الثانوية ، على الطالب في الصفوف من الأول حتى الثالث الثانوي ، حيث يدرس اللغة العربية واللغة الإنجليزية كمواد أساسية ، ثم يختار الطالب في الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي ، مادة واحدة من مواد «رياضة 1 ورياضة 2» ، وفي الصف الثالث الثانوي ، يختار الطالب مادتين.

11. تشمل شعبة العلوم الإنسانية ، مواد «الجغرافيا ، التاريخ ، علم النفس ، علم الاقتصاد ، التنمية ، العلاقات الدولية ، واللغة الأجنبية الثانية» ، حيث يختار الدارس في الثلاث صفوف ، 3 مواد بواقع مادة في كل صف دراسي.

12. يختار الدارس في توزيع مواد الفنون ، مادة واحدة في كل صف دراسي ، تشمل مواد «التربية الفنية ، التربية الموسيقية ، التربية المسرحية ، والإعلام».

13. يشمل مجال التربية الشخصية والاجتماعية ، مواد «التربية الدينية ، التربية البدنية الصحية ط التربية المهنية طة، اقتصاد ، علوم تطبيقية ، علوم زراعية ، علوم صناعية ، علوم تجارية ، وعلوم فندقية» ، حيث يدرس الطالب ، التربية الدينية والبدنية والصحية ، ثم يختار مادة أخرى.