التعليم العالي: 85 ألف من حملة الدبلومات الفنية سجلوا رغباتهم بتنسيق الجامعات

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ذكر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف العام على التنسيق، إن عدد الطلاب من حملة الشهادات الفنية ، الذين سجلوا رغبات القبول بالجامعات للعام الجديد 2018 – 2019، بلغ 85 ألف طالب وطالبة ، منذ فتح الباب على الموقع الإلكتروني للتنسيق، الذي بدأ مساء يوم الأحد الماضي الموافق 12 أغسطس ، ويستمر حتى التحد المقبل الموافق يوم 19 من أغسطس الحالى.

وأوضح عطا في تصريحات صحفية أن الموقع الإلكتروني للتنسيق متاح أمام الطلاب طوال اليوم لتسجيل رغبات القبول بالكليات والمعاهد، مناشدًا الطلاب ضرورة الالتزام بالتعليمات التي أعلنت عنها الوزارة.

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واضاف أنه تقرر أن يبلغ الحد الأدني ٦٠٪؜ فأكثر بدبلوم المدراس الثانوية التجارية الصناعية، السياحة والفنادق، والحد الأدني 75% فأكثر لدبلوم المدراس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية.

أما بخصوص دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها بنسبة 60% فأكثر.

وتشمل دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة “التجارية. الصناعية. السياحة والفنادق. الخدمة الاجتماعية”، ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي، كذلك دبلومً المدارس المتقدمة التجارية، الصناعية الزراعية، السياحة والفنادق نظام الخمس سنوات، هذا بجانب، دبلومً المجمع التكنولوجي المتكامل، ومركز التكنولوجيا المتميز، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة التمريض التابعة للجامعات.

وتحددت الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالي الأعداد المقررقبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية “نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية” ودبلوم المعاهدالفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات.