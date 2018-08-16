التعليم تصدر قرار هام بشأن مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي استجابة لأولياء الأمور

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قرار هام صادر عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في جلسته التي عقدت اليوم الموافق الخميس السادس عشر من شهر أغسطس الجاري لعام 2018 تحت رئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن تأجيل الدراسة بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

وقد تضمن القرار أن تبدأ الدراسة للمرحلة سالفة الذكر في يوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2018 بدلاً من الأول من شهر سبتمبر القادم، وتستعد الوزارة من أجل إصدار بيان رسمي للإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بهذا القرار.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قد أعلن عن قراره خلال جلسته التي عقدت خلال شهر يوليو السابق لعام 2018 لطلاب نظام التعليم الجديد على أن تبدأ الدراسة في الأول من شهر سبتمبر القادم للعام الدراسي الجديد 2018/ 2019.

وإلا أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد تلقى العديد من مطالب أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات تطبيق “الواتس آب” تطالب بتأجيل الدراسة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لتبدأ جميع الصفوف خلال يوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر القادم لعام 2018.

أبرز قرارات التعليم خلال العام الدراسي الجديد 2018/ 2019

إقرار نظام “الدراسة الموحد” أو ما يعرف “بنظام التعليم الجديد” على صفوف مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، سوف يتم تطبيق النظام الجديد اعتباراً من العام الجديد 2018/ 2019.

مشروع “نظام التعليم الثانوي المعدل” بنظام التقييم على 3 سنوات، والذي سوف يتم فيها استخدام التابلت كوسيلة تعليمية متطورة وحديثة.

تدريس مواد “تطبيقات الرياضيات للصف الثاني الثانوي، مبادئ التفكير الفلسفي، والتفكير العلمى للصف الأول الثانوي، والتاريخ للصفوف الأول والثاني الثانوي، و الجغرافيا للصفوف التالية الأول الثانوي، والصف الثاني الثانوي”، باعتبار تلك المواد مستمرة على مدار العام على غرار المواد العلمية التي وافق عليها “المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي”.

تعليق المتحدث باسم التعليم عن قرار تعديل الدراسة

وأضاف أحمد خيري المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن قرار تعديل موعد بدء الدراسة بالنسبة الى مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي إلى يوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2018 ليس سببه عدم الانتهاء من استعدادات المدارس للنظام الجديد مثلما يعتقد البعض”.

وأوضح “إن الاستعدادات تسير على ما يرام”، وأشار “إن الخطط الزمنية الموضوعة لتدريب المعلمين، وتجهيز المدارس، وطباعة الكتب يتم تنفيذها خلال الوقت الراهن كما يجب أن يكون، وليكون كل شيء جاهزاً مع بداية شهر سبتمبر”.

وتابع “إن قرار تعديل موعد بدء الدراسة لطلاب نظام التعليم الجديد، جاء استجابة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لنداءات أولياء الأمور الذي طالبوا من الوزارة على مدار الأيام السابقة بتوحيد موعد بدء الدراسة لجميع الطلاب، حرصاً على استقرار أفراد الأسرة الواحدة”.

ووصف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “ما يحدث من تغيير في مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي ثورة حقيقية في التعليم”، ووصفه بأنه “عمل جبار” يستحق الإشادة والثناء على الجهود المبذولة من قبل القائمين عليه.

وأضاف “أن مجموعة المناهج الجديدة للمراحل الأولى من التعليم سوف تكون باللغة العربية، وأيضا باللغة الإنجليزية، مع دليل للمعلم في كل مرحلة، في اللغة العربية، والإنجليزية والرياضيات، والتربية الدينية، إلى جانب تدريب المعلمين بالتوازي مع الإعداد للمنظومة الجديدة”.

وأوضح “إن النظام الجديد يعمل على تحديد المهارات التي يتميز بها التلاميذ في تلك المرحلة العمرية، وليس الهدف تحصيل الدرجات، وإن المطلوب في هذه المرحلة هو أن يعبر الطفل عن نفسه، دون ضغط نفسي بإمتحان أو درجات”.

وأكد “إن تلك هي الفلسفة المرجوة في الوقت الراهن من أجل تحقيق المنظومة، حيث أن الهدف منها هو بناء الإنسان”، وأكد على أهمية العمل على نشر ثقافة “إن الغش حرام” وتربية الأبناء على الصدق والإلتزام، وعدم التحايل من أجل الوصول إلى الهدف، وذلك من أجل بناء شخصية إنسانية سوية.

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