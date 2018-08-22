نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2018 شعب “زراعى وصناعى وتجارى وفندقى ” فى كافة محافظات الجمهورية عبر بوابة التعليم الفنى

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نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2018 بكافة محافظات الجمهورية، سوف يتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2018 شعب “زراعى وصناعى وتجارى وفندقى ” فى كافة محافظات الجمهورية عبر بوابة التعليم الفنى حيث يترقب كافة الطلاب ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2018 على قدم وساق، ولقد بدأت إمتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في الثامن والعشرون من يوليو، وانتهت يوم 7 أغسطس 2018 واستمرت مدة الإمتحانات عشرة أيام متتابعة وتمت عملية التصحيح من قبل الادارة وذلك فور الإنتهاء من أداء الطلاب للامتحان، وسوف تتم عملية المراجعة ورصد الدرجات لكافة المواد، حيث يتم اعتماد النتيجة بواسطة وزير التربية والتعليم والإعلان عنها عبر موقع بوابة التعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2018

في الوقت الحالي يقوم الكنترول بعملية تصحيح أوراق الامتحانات لطلاب الدبلومات الفنية وعملية رصد الدرجات، ومن المتوقع أن تظل لمدة أسبوع ، وسوف يتم الإفصاح عن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 بعدما يتم اعتمادها رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم حيث يتم رفع نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية عبر موقع التعليم الفنى

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الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2018

يستطيع كافة طلاب الدبلومات الفنية الدخول إلى موقع التعليم الفني، واختيار الشعبة التابع لها الطالب ” تجاري، زراعي، صناعي” نظام الثلاث سنوات، او الخمس سنوات، ثم يقوم الطالب بإدراج رقم الجلوس الخاص به، وبعدها يقوم الطالب بإختيار عرض نتيجة كافة المواد.

نحيطكم علما بأن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2018 سوف تظهر عقب انتهاء عملية التصحيح والمراجعة مباشرة وسوف يتم الإعلان عنها في الفترة ما بين الخامس عشر إلي العشرون من شهر أغسطس الحالي عبر بوابة التعليم الفني.

رابط النتيجة

نتيجة الدبلومات الفنية 2018 الدور الثاني يمكنكم الآن الاستعلام عنها برقم جلوس الطالب واسم الشعبة التابع لها من خلال اتباع الآتي:

ادخل على رابط النتيجة

أدخل رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عنه.

اختر اسم الشعبة التابع لها.

اضغط أظهر النتيجة وانتظر.