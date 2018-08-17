التعليم تٌطبق آلية “مهارات اللغة” لطلاب التعليم الفني من العام الدراسي المقبل

Advertisements

أصدر الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، توجيهاته لمديرى المديريات التعليمية بجميع المحافظات، باستغلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم كفصل تمهيدى مشترك لتنمية مهارات طلاب التعليم الفنى فى التواصل باللغة العربية، وباللغة الإنجليزية، ومهارات الرياضيات، والحاسب الآلى، حسب آليات التنفيذ.

ووفقًا للبيان الذي أصدرته وزراة التربية والتعليم، اليوم الجمعة، أكد “مجاهد” أنه سيتم عقد اختبارات قبلية وبعدية لقياس مستوى الطلاب في مهارات اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والحاسب الآلي، قبل تنفيذ برنامج تنمية المهارات، بالإضافة إلى عقد اختبار فى نهاية الفصل الدراسى وقبل امتحانات الترم، مشيرًا إلى أن نتيجة هذا الاختبار لن تضاف للمجموع، وذلك بهدف قياس مدى التحسن فى هذه المهارات، على أن يتم تجميع النتائج على مستوى المحافظات، وتبلغ إلى قطاع التعليم الفنى لدراستها والاستفادة منها فى المستقبل.

Advertisements

وأوضح مجاهد أن محتوى برنامج منهج تنمية المهارات المقرر تطبيقه من العام الدراسي المقبل، سيتم بالتنسيق مع مديرو عموم تنمية المواد، وموجهي عموم المواد المركزيين، وموجهي عموم المواد المحليين بالمديرية، من خلال اجتماعات التوجيه الفني والمكتب الفني؛ لتقديم محتوى ما سيتم تدريسه أسبوعيًا لتنمية المهارات الأربعة عالية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسى 2018/2019 بالصف الأول بالمدارس الفنية (صناعي، وزراعى، وتجارى، وفندقى) نظام السنوات الثلاث، على أن يتم استقطاع الحصص التي ستخصص لتنمية المهارات من حصص العملى.

وشدد الدكتور محمد مجاهد على مديري المديريات ضرورة متابعة تنفيذ ذلك خاصة الامتحان القبلى والبعدي لقياس المستوى ومدى التقدم في المهارات وموافاة قطاع التعليم الفنى بنتائج هذه الاختبارات مجمعة لكل محافظة، وتوفير المعلمين اللازمين لتدريس الحصص، وفى حالة العجز يتم العرض على المحافظ لتدبير حصص بالأجر من أحد البنود بالمحافظة.

وتابع مجاهد أنه سيتم عقد اجتماع عن طريق الفيديو كونفرانس لشرح آليات التنفيذ والإجابة عن جميع الاستفسارات التى سترد من المديريات.