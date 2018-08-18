التعليم: تدريب 128 ألف من معلمي رياض الأطفال على النظام الجديد

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صرح أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تقوم حاليًا بتدريب 128596 معلمًا من معلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، على برنامج تدريبي على المناهج الجديدة لهذه المرحلة الذي بدأ تنفيذه في 12 أغسطس الجاري.

وذكر الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، أن المعلمين هم القادة الملهمون لـ”رؤية 2.0″ حيث إنهم وحدهم القادرون على تنفيذ المنهج الجديد بالصورة التي تحقق الهدف المنشود، مؤكدًا على دورهم المهم لإحداث تحولات جذرية في منظومة المنهج لتتحول من التعليم التلقيني إلى التعلم القائم على نشاط وفاعلية المتعلم، ومن التعلم السطحي للفهم العميق.

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وأضاف نائب الوزير لشئون المعلمين، أن برنامج التدريب يهدف للانتقال من المواد الدراسية المنفصلة إلى المدخل متعدد التخصصات، ومن التعلم النظري إلى التعلم الممتع المرتبط بحياة المتعلم، ومن المواد التعليمية الورقية إلى المواد التعليمية الورقية والرقمية، ومن الامتحانات إلى التقييم، متابعًا أن من هنا جاءت أهمية البرنامج التدريبي لكل من معلمات رياض الأطفال ومعلمي الصف الأول الابتدائي، كي يتمكن المعلم من الوقوف على فلسفة التغيير، وبناء قدرات المعلمين على تنفيذ هذا المنهج وتحقيق أهدافه.

وتابع عمر أن البرنامج التدريبي للمعلمين يهدف إلى تغيير الصورة الذهنية للمعلم لتتفق مع الرؤية الإصلاحية للتعليم بصفة عامة وللمناهج بصفة خاصة، وتزويد المعلمين بتصميم المناهج الجديدة، وبناء قدرات المعلمين على تنفيذ المنهج وتحقيق أهدافه واستخدام أساليب تقييم تتفق وفلسفة المنهج فضلًا عن بناء قدراتهم على اختيار واستخدام مواد تعليمية رقمية بحيث تمثل قيمة مضافة للتعليم والتعلم داخل الفصل المدرسي، وسوف يتم الانتهاء من التدريبات وفق الجدول الزمني في ٣١ أغسطس الجاري.

وشرح الدكتور حسن فارس رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم في الصفوف الأولى، البرنامج التدريبي للمعلمين في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي أنه يجعل المتدربين يتبعون تسلسل “اكتشف > تعلم > شارك”؛ لتشجيع المعلمين على الربط بين ما سبق فهمه، واكتشاف أفكار جديدة من خلال التفاعل مع المحتوى واطلاع المعلمين على مفاهيم جديدة بطرق فعالة وجذابة وتعاونية، بالإضافة إلى تمكين المعلمين من التعبير عما يعنيه هذا التعلم لهم ومدى تأثيره على ممارساتهم.

أما بخصوص جدول الأعمال اليومي الخاص بالتدريب، قال أشرف مجدي مدير المشروعات بمؤسسة ديسكفري للتعليم، إن جدول الأعمال الخاص بالبرنامج التدريبي في يومه الأول يتضمن التعريف برؤية التعليم 2.0، والمهارات الحياتية والقيم، وخصائص التلاميذ ومحاور المحتوى متعدد التخصصات، والدرس النموذجي، ومراجعة تأملية.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني مقدمة عن النوافذ، ومهارات القراءة والكتابة باللغة العربية، ومعايير الرياضيات، ومهارات التطوير والاستيعاب، وروابط لفصول المحتوى متعدد التخصصات، أما في اليوم الثالث فيتم التدريب على تواصل المعلم، ومنهج التوكاتسو، واستخدام الموارد الرقمية، كما يتم التدريب على تخطيط الدرس، وتخطيط تتالى التدريبات.

أما المتدربون فقد عبروا عن سعادتهم بتطبيق النظام الجديد ، واصفين إياه بأنه متميز وأن المحتوى والمنهج الذي يتم تدريسه في كل قاعات رياض الأطفال أصبح موحدًا ومحددًا، كما يتم العمل من خلال محاور ومنهج وخطة ومؤشرات، وهذا يثري العملية التعليمية ويحدث تكاملًا، ويقلل الفروق الفردية.

كما أكد المعلمون أن النظام الجديد يفتح آفاقًا جديدة، ويخلق حلقة وصل بين رياض الأطفال كمرحلة والتعليم الابتدائي؛ مما يمنع حدوث تشويش لدى الطفل بسبب انتقاله من مرحلة لمرحلة أخرى.

وأثنى المعلمون على نظام التعليم 2.0، مؤكدين أنه يعمل على إيجاد طرق مبتكرة وإبداعية في التدريس، وإكساب الطالب العديد من المهارات منها القدرة على التعبير عن ذاته ومهارات القيادة، بالإضافة إلى تفاعل التلميذ داخل الفصل.

كما أشادوا بالمنهج متعدد التخصصات الذي يربط بين المواد المختلفة من خلال النشاط والألعاب التربوية والأنشطة الحركية مما يوظف كل طاقات التلميذ.

وفي النهاية أعرب المعلمون المتدربون عن سعادتهم ببرنامج التدريب، كما أثنوا على المدربين واصفينهم بالأكفاء، مشيرين إلى أن التدريب أتاح تبادل المعلومات والخبرات مع الزملاء.