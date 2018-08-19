إلى خريجي الدبلومات الفنية.. تعرف على المعاهد العليا التي تمنح درجة البكالوريوس

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انطلقت قاطرة التنسيق لحملة الدبلومات (الصناعي-التجاري-الزراعي-الفندقي) منذ إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بدء تسجيل الطلاب لرغباتهم اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 13/8/2018 حتى اليوم الأحد الموافق 19/8/2018

ليبدا السؤال المتكرر لخريجي الدبلومات الفنية .ما هي المعاهد العليا التي تمنح درجة البكالوريوس؟

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ويرصد لكم موقع “مصر 365” المعاهد التي تمنحك عزيزى خريج الدبلوم الفني درجة البكالوريوس، وتأتي الإجابة على سؤالك في السطور التالية:

قائمة بأسماء المعاهد المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي وتمنح درجة البكالوريوس

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بدمنهور

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببور سعيد

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بسوهاج

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالسادس من أكتوبر

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان فرع قنا

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية كفر صقر – الشرقية

المعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة

المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة

المعهد العالى للتعاون والإرشاد الزراعى بأسيوط

المعهد العالى للدراسات الأدبية بكنج مريوط – الإسكندرية

المعهد العالى للغات بمساكن الشيراتون – مصر الجديدة

المعهد العالى للغات 6 أكتوبر

معهد المنيا العالى للغات

معهد القاهرة العالى للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم

معهد المدينة العالى للغات الدولية – شبرامنت

المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية – القاهرة الجديدة

المعهد العالى للغات بالمنصورة

معهد اكتوبر العالى للاقتصاد

المعهد العالى للدراسات النوعية بمصر الجديدة

معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر

المعهد العالى للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر

المعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

معهد سيناء العالى للسياحة والفنادق برأس سدر

المعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالإسكندرية

معهد القاهرة العالى للسياحة والفنادق بالمقطم

المعهد العالى للسياحة والفنادق بكنج مريوط – الإسكندرية

المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث)

المعهد العالى للسياحة والفنادق بالأقصر(ايجوث)

المعهد العالى للسياحة والفنادق بالغردقة

معهد الفراعنة العالى للسياحة والفنادق المريوطية – الهرم

المعهد العالى للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبى قير بالإسكندرية

المعهد العالى للسياحة والفنادق و اللغات بمدينة العريش

المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسماعيلية(ايجوث)

معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادى

المعهد العالى للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر

المعهد العالى للدراسات النوعية بالهرم – جيزة

المعهد العالى للدراسات المتطورة بالهرم

معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالقاهرة الجديدة

معهد طيبة العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة

المعهد المصرى لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة بالاسكندرية

المعهد العالى للحاسب الآلى بكنج مريوط – الإسكندرية

المعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج

معهد العبور العالى للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحرواى

معهد المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت

معهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة

المعهد العالى للحاسب الآلى وإدارة الأعمال بمدينة الزرقا بدمياط

معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة

المعهد العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات بأبى قير

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالقطامية

معهد الجزيرة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم

معهد الفراعنة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات والإدارة – المريوطية – الهرم

المعهد العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالقاهرة الجديدة

معهد رأس البر العالى للدراسات النوعية والحاسب الآلى بمدينة رأس البر

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق

المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

معهد القاهرة الجديدة العالى للعلوم الإدارية والحاسب الآلى التجمع الأول – مدينة القاهرة الجديدة

المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى برأس البر

المعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب الآلى بالعريش

معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

معهد مصر العالى للتجارة والحاسبات بالمنصورة

المعهد العالى للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات الكيلو 47 طريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوى

المعهد العالى للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا

المعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات مركز التجمع الأول – القاهرة الجديدة

المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات بالتجمع الأول

المعهد العالى للدراسات المتطورة بالقطامية

المعهد العالى للعلوم الإدارية و المالية ونظم المعلومات بالقليوبية

المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة

المعهد الكندى العالى للإدارة 6 أكتوبر

المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية بالعباسة الشرقية

المعهد العالى للعلوم الادارية بطموة

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم

المعهد العالى للعلوم الادارية ببلقاس

المعهد العالى لإدارة المنشات الصناعية وتكنولوجيا الانتاج بالمحلة الكبرى

معهد العجمى للعلوم الإدارية بالإسكندرية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة الدقهلية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم الإدارية ببنى سويف

المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

المعهد العالى للفنون التطبيقية 6 أكتوبر

المعهد العالى للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

المعهد العالى للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الاعلام الحديث بالتجمع الخامس

المعهد الدولى العالى للإعلام بمدينة الشروق

معهد الجزيرة العالى للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 6 أكتوبر

معهد الإسكندرية العالى للإعلام

المعهد التكنولوجى العالى بمدينة العاشر من رمضان وفروعه

معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر

المعهد العالى للهندسة 6 أكتوبر

المعهد العالى للهندسة بمدينة الشروق

معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا

معهد الإسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا بسموحة

أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر

معهد طيبة العالى للهندسة بالمعادى

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة – الجيزة

المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو

المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة

معهد مصر العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا – القاهرة الجديدة – التجمع الخامس

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

معهد الصفوة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا

معهد الاهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

معهد الوادى العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام

المعهد العالى للهندسة ببلبيس

معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط الإسكندرية

معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 أكتوبر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود

المعهد العالى لهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى

معهد العباسية للحاسبات الالية و العلوم التجارية

معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلى بكلية البنات القبطية بالعباسية – طالبات فقط

معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة (طالبات فقـط)

معهد الإدارة والسكرتارية بكلية رمسيس للبنات (طالبات فقـط)

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتى (طالبات فقـط)

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية (طالبات فقـط)

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

المعهد الفنى للتمريض بالجونة

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتطورة بمدينة السلام التابعة لوزارة الانتاج الحربى

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحة بدمياط

المعهد العالى للخدمة – المعهد العالى للهندسة الإلكترونية ببلبيس

المعهد العالى للهندسة بالمنيا

المعهد العالى للغات والترجمة الفورية بأسوان

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا

والمعاهد معتمدة من وزارة التربية والتعليم وتعطي تأجيل من الخدمة العسكرية