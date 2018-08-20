نتيجة اختبارات قبول مدارس المتفوقين 2018 موعد إعلان النتيجة وأماكنها وشروط الالتحاق بها

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نتيجة اختبارات قبول مدارس المتفوقين 2018 وأماكنها وشروط الالتحاق بها، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن فتح “باب التقدم إلى مدارس المتفوقين STEM 2018” لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2018/ 2019 خلال شهر يوليو السابق.

وقد تم الإعلان عن شروط القبول في مدارس المتفوقين في الدولة المصرية، وقد تم التصريح عن فتح باب التقديم من أجل الالتحاق بالصف الأول الثانوي في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومدارس المتفوقين في عين شمس.

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نتيجة اختبارات قبول مدارس المتفوقين 2018

شروط القبول في مدارس المتفوقين:

ألا يقل مجموع الطالب عن نسبة مئوية تصل إلى ثمانية وتسعين في المئة أي ما يعادل 274,5 درجة، من أجل التقدم إلى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، بشرط حصول الطالب على الدرجات النهائية في مادة واحدة على الأقل في المواد الدراسية التالية “العلوم، اللغة الإنجليزية، الرياضيات”.

إلا يقل مجموع درجات الطالب عن مائتين وستة وستين درجة أي ما يعادل خمسة وتسعين في المئة بشرط حصول الطالب على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من المواد التالية “العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية”.

حصول الطالب على مجموعة لا يقل عن تسعين في المئة أي ما يعادل مائتين وانين وخمسين درجة من المجموع الكلي، وذلك للطلاب الراغبين في التقدم إلى مدراس المتفوقين بعين شمس بنين.

لا يزيد عمر الطالب المتقدم لمدارس المتفوقين عن سبعة عش عاماً.

حصول الطالب على الشهادة الإعدادية خلال العام الحالي 2018.

إلا يكون الطالب قد رسب في أي عام دراسي سابق له.

وبعد قبول الطلاب في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا يحصل الطالب على مكان المدرسة، ورقم الجلوس من أجل إجراء اختبارات القبول في مدارس stem 2018.

أماكن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في مصر

مدينة السادس من أكتوبر.

المعادي.

محافظة الإسماعيلية.

محافظة قنا.

محافظة أسيوط.

محافظة الشرقية.

محافظة الغربية.

محافظة كفر الشيخ.

محافظة الإسكندرية.

محافظة البحر الأحمر.

محافظة الدقهلية.

محافظة الأقصر.

محافظة المنوفية.

محافظة القليوبية.

الفئات المسموح لها بدخول مدارس المتفوقين

كل طالب مصري ناجح في إتمام مرحلة التعليم الأساسي في نفس العام بجميع محافظات الدولة المصرية ومستوفي شروط القبول في مدارس المتفوقين.

الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية لعام 2017/ 2018، والحاصل على “براءة اختراع” معتمدة من أكاديمية البحث العلمي، والتقدم لإجراء اختبارات القبول ضمن الطلاب المتقدمين، وحتى إن لم تكن مستوفي للشروط.

الطالب الحاصل بالفعل على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي، ولم يحصل عليها، ويتم حجب نتيجته حتى يتم إثبات حصوله على براءة اختراع.

الطاب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية من مدارس دولية في الدولة المصرية.

الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة تقوم بتدريس أي نوع من أنواع المناهج التعليمية، وتم مناظرة تلك الشهادات للمنهج المصري عن طريق إدارة العادلات العامة بشرط أن يكون مستوفي لشروط التقدم.

الطالب المصري الجنسية الذي خضع لاختبارات أبناؤنا في الخارج في القنصليات المصرية.

الأوراق المطلوبة للتقدم لمدارس المتفوقين

فبعد الانتهاء من إجراءات التقديم الإلكتروني، يتم طباعة الاستمارة الخاصة بالتقديم، ويقوم ولي أمر الطالب بالتوقيع على تلك الاستمارة ويتم تقديمها إلى “أقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية” من أجل إن يتم اعتمادها ومراجعتها، ويتم إرفاق المستندات التالية بها:

اثنين صورة شخصية للطالب المتقدم.

صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية للطالب.

إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد

صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطالب.

مصروفات مدارس المتفوقين

في البداية يتم دفع مبلغ خمسين جنيهاً من أجل أداء اختبارات القبول على حساب رقم “1543070416719000014”، بجميع فروع البنك الأهلي المصري باسم “صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية”، ويتم إرسال إيصال التسديد ضمن أوراق التقدم لمدارس المتقدمين، ولا يقبل سداد ذلك المبلغ عن طريق الحوالات البريدية، أو إيصال ثلاثة وثلاثين ع ح، أو إيصال مائة وثلاثة وعشرين ث ع.

مواعيد امتحانات مدارس المتفوقين

فبعد أن تم فتح باب التقدم للقبول في مدارس المتفوقين خلال شهر يوليو السابق لعام 2018، فقد تم إجراء الاختبارات في يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر أغسطس الجاري لعام 2018، ويوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر أغسطس الجاري.

وقد اقترت موعد الإعلان عن قبول نتائج اختبارات القبول بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا خلال المرحلة الأولى، وسوف تظهر نتائج الاختبارات خلال الأسبوع الراهن عبر الموقع الرسمي “لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري”.

طريقة الاستعلام عن نتائج امتحان قبول مدارس المتفوقين 2018

من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وكتابة الرقم القومي، ورقم الجلوس الخاص بالطالب أثناء تأدية اختبارات القبول، والضغط على البحث فإذا ظهر “وزارة التربية والتعليم تهنئكم على قبولهم في مدارس المتفوقين” فهذا يدل على قبول الطالب.

وفي حالة ظهور النص التالي “إذا للأسف لم تقبل” فهذا يدل على عدم قبول الطالب، وإذا ظهر ترقبوا النتيجة إذن فهذا الطالب من الطلاب تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق قبول مدارس المتفوقين، وسوف تظهر النتيجة خلال شهر سبتمبر القادم 2018.

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