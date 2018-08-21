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الطلاب الجدد بجامعة القاهرة سيخضعون للكشف الطبي، حيث أعلن رئيس جامعة القاهرة، الدكتور “محمد الخشت” إن الطلاب الجدد سوف يخضعون إلى الكشف الطبي للتأكد من خلوهم من “الأمراض المعدية” على جانب وجود كشف طبي آخر خاص بتعاطي المخدرات.

وقد أعلن رئيس جامعة القاهرة في مكالمة هاتفية على برنامج “هنا العاصمة” والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية CBC حيث قال: إن جامعة القاهرة سوف تقوم باستقبال الطلاب المصابين بفيروس سي، ومعالجتهم على نفقة الجامعة.

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وأوضح أن الكشف الخاص بالمخدرات، سوف يتم على جميع الطلاب، وخصوصاً طلاب المدينة، لمنع حدوث أي أزمات والحفاظ عليهم، وقد أوضح أنه في حالة ثبوت تعاطي أي طالب للمخدرات لن يتم قبوله داخل الجامعة، ولا يتم قبوله بسكن المدينة الجامعية، حتى يتم علاجه، وهو دور تقوم به الجامعة.

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