كل ما تريد معرفته عن نسب زيادة المصروفات في المدارس الخاصة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، موافقتها على زيادة نسب شرائح المصروفات في المدارس الخاصة ، في العام الدراسي الجديد 2018 / 2019 ، حسب ما انتهى إليه محضر اللجنة المركزية للتعليم الخاص ، في جلسته التي عقدت بتاريخ 31 يوليو من العام الحالي 2018 ، والذي اعتمد محضرها ، الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، نسب الزيادات في المصروفات الدراسية ، في المدارس الخاصة ، وهي كالتالي:

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1. ارتفعت نسبة الزيادة إلى 25% بشكل سنوي ، في المدارس التي تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه.

2. ارتفعت نسبة الزيادة إلى 20% بشكل سنوي ، في المدارس التي وصلت مصروفاتها إلى 2000 جنيه ، وأقل من 3 آلاف جنيه.

3. ارتفعت نسبة الزيادة إلى 15% بشكل سنوي ، في المدارس التي وصلت مصروفاتها ، إلى 3 آلاف جنيه، وأقل من 5 آلاف جنيه.

4. ارتفعت نسبة الزيادة إلى 10% بشكل سنوي ، في المدارس التي بلغت مصروفاتها 5 آلاف جنيه ، إلى أقل من 10 آلاف جنيه.

5. ارتفعت نسبة الزيادة ، إلى 7% بشكل سنوي ، في المدارس التي بلغت مصروفاتها ، 10 آلاف جنيه فأكثر.

6. عدم الجمع بين الزيادة المقررة في الشريحة ، والزيادة المقررة نتيجة البحث المالي ، بغرض تسوية العجز.

7. إعداد نشرات بالمصروفات ، فضلا عن إعلانها في المدارس ، وعبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك قبل بداية العام الدراسي.

8. أصبحت نسبة الزيادة ، 7% بدلا من 14% ، في الصفوف المرخصة للمدارس الدولية ، وأصبحت الزيادة على جميع الطلاب ، سواء الباقين أو المستجدين.

– الزيادة في أتوبيس المدرسة ، والكتب ، والزي المدرسي –

1. خدمة السيارة التي تبدأ قيمتها ، من 1000 جنيه إلى أقل من 2000 جنيه ، نسبة الزيادة بها 45%.

2. خدمة السيارة التي تبدأ قيمتها ، من 2000 جنيه إلى أقل من 3 آلاف جنيه ، نسبة الزيادة بها 40%.

3. خدمة السيارة التي تبدأ قيمتها ، من 3 آلاف جنيه إلى أقل من 4 آلاف جنيه ، نسبة الزيادة بها 35%.

4. خدمة السيارة التي تبدأ قيمتها ، من 4 آلاف جنيه ، إلى أقل من 6 آلاف جنيه ، نسبة الزيادة بها 30%.

5. خدمة السيارة التي تبدأ من 6 آلاف جنيه فأكثر ، تكون نسبة الزيادة بها 25%.

6. تكلفة خدمة السيارات في المدارس الدولية ، عبارة عن التكلفة الفعلية ، إضافة إلى 10% مصاريف إدارية ، وهي خدمة اختيارية.

7. تحتسب تكلفة الكتب المدرسية ، طبقا للتكلفة الفعلية ، إضافة إلى 10% مصاريف إدارية.

8. الكتب الأجنبية اختيارية ، وكتب الوزارة إجبارية.

9. يحظر على المدارس الخاصة ، بيع أو عمل ملخصات أو مراجع أو بوكليت للكتب الدراسية ، من دون الحصول على إذن من السلطة المختصة بالوزارة.

10. يحظر بيع الزي المدرسي داخل المدرسة.

11ـ يحظر فرض تغيير الزي المدرسي ، إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل.