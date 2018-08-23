بالصور.. التعليم: الانتهاء من تجهيز 45 مدرسة يابانية لبدء الدراسة 22 سبتمبر

منذ 2 ساعتين اخبار التعليم
بالصور.. التعليم: الانتهاء من تجهيز 45 مدرسة يابانية لبدء الدراسة 22 سبتمبر

تسعى وزارة التربية والتعليم، إلى تجهيز المدارس بشكل كامل قبل بدء العام الدراسي المقبل المقرر أن يبدأ في 22 سبتمبر المقبل.

وفي العام الدراسي المقبل 2018-2019، تبدأ وزارة التربية والتعليم تطبيق التجربة الأولى للمدارس “المصرية ـ اليابانية”، ولهذا قامت الوزارة بتجهيز 45 مدرسة  لدخول الخدمة واستقبال الطلاب، لتبدأ هذه التجربة التعليمية الجديدة.

وصرح اللواء يسرى عبد الله مدير هيئة الأبنية التعليمية، إن هناك 45 مدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب، مشيرًا إلى أنه تم تجهيزها وفقا للمواصفات والمعايير لاستقبال الطلاب سبتمبر المقبل، موضحا أن التجهيزات تمت وفقا لما هو متفق عليه مع الجهات المسئولة عن المدارس المصرية اليابانية.

وأوضح مدير هيئة الأبنية التعليمية، إن هناك متابعة بشكل مستمر من قبل الهيئة للمرورعلى المدارس للتأكد من جاهزيتها لقبول الطلاب، لافتا إلى أنه تم فرش وتجهيز الـ”45” مدرسة كمرحلة أولى.

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